😱 Fa le valigie e cambia squadra: Napoli, è fatta

Il Napoli ultima un’operazione in uscita di cui si discuteva da tempo. Ecco i dettagli del nuovo accordo del calciomercato dei partenopei.

Continua il frenetico mercato del Napoli, uno dei più vivi in questo inizio del 2023. Dopo il colpo Bereszynski dalla Sampdoria, la formazione partenopea chiude anche un’altra trattativa importante, anche se questa volta in uscita. Il ds Giuntoli è infatti impegnato anche sul fronte delle cessioni, per alleggerire il monte ingaggi e snellire la rosa a disposizione di Spalletti.

Da tempo si discute infatti soprattutto di un’importante operazione in uscita per il Napoli, quella legata a Diego Demme. Il centrocampista italo-tedesco è fuori dai piani tattici del tecnico di Certaldo, non avendo praticamente mai giocato quest’anno. Ma, in più, l’ex RB Lipsia si ritrova anche con uno dei contratti più pesanti dell’intera squadra. Ecco perché il Napoli starebbe cercando di liberarsene, anche se finora senza successo.

È infatti un’altra l’operazione in uscita ufficializzata in queste ore, secondo quanto riporta l’esperto di calciomercato Nicolò Schira su Twitter. Riguarda un caso che aveva fatto molto discutere nelle scorse settimane, rivelandosi anche piuttosto intricato. Stiamo parlando di quello di Nikita Contini, il giovane portiere scuola Napoli che ora ha finalmente trovato una nuova destinazione.

Napoli, Contini in uscita: è ufficiale

Il giocatore italo-ucraino classe 1996 viene da una lunga serie di prestiti infruttuosi, tra cui l’ultimo alla Sampdoria, nella prima parte della stagione. Arrivato per fare la riserva di Audero, Contini non è riuscito ad ambientarsi in una squadra molto problematica, e ha chiesto al Napoli una nuova sfida. Inizialmente, si era pensato potesse rientrare a Castel Volturno per fare da vice a Meret, dato che Sirigu vorrebbe cambiare aria e trasferirsi al Cagliari.

La trattativa riguardante l’ex portiere del PSG, però, non si è ancora sbloccata, e dopo che la Samp ha raggiunto l’accordo con Martin Turk, c’è stato il via libera a rescindere il prestito di Contini. Il Napoli ha però subito trovato una destinazione per il 26enne estremo difensore: si trasferirà , sempre in prestito, alla Reggina. Nel club calabrese, attualmente secondo in Serie B, si troverà a giocarsi il posto con il titolare Simone Colombi.