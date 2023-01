Napoli, soluzione a sorpresa per Demme: un problema per Spalletti…

Quella di Diego Demme è una situazione tutta da decifrare. Per l’ex centrocampista del Lipsia pronta anche un’altra soluzione a sorpresa.

Il futuro di Diego Demme resta avvolto nel mistero. Da capire nelle prossime settimane come il Napoli riuscirà a gestire questa situazione così particolare, con il giocatore tedesco che dovrà chiarire il suo futuro e quello che vorrà fare da qui ai prossimi mesi. Restare all’ombra del Vesuvio e contribuire ad una storica corsa Scudetto, oppure andare via per giocare di più. Anche perché, va detto, nelle gerarchie Demme resta assolutamente dietro ed al netto di problemi che potrebbero emergere per Spalletti, il suo minutaggio in campo dovrebbe restare scarso. Cristiano Giuntoli non vorrebbe privarsene, ma allo stesso tempo non si opporrà qualora il giocatore dovesse trovare una soluzione ideale.

Piste in Serie A sono emerse in queste settimane. La Salernitana, per esempio, sembra un’opzione valida anche se al momento pare si sia raffreddato tutto. Ed allora l’ex Lipsia continua a guardarsi intorno. Dove potrebbe finire? Proprio in queste ore sta emergendo una nuova soluzione, che potrebbe portare Demme a diventare un elementi di disturbo per lo stesso Napoli. In che modo? La Champions League ed il prossimo avversario degli azzurri agli ottavi di finale…

Napoli, per Demme anche la soluzione Eintracht Francoforte

Si, c’è anche l’Eintracht Francoforte tra le squadre che starebbero monitorando attentamente l’operato di Diego Demme. Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, la squadra tedesca sta valutando attentamente il profilo del centrocampista azzurro, anche se andrebbe chiarito con che tipo di operazione l’Eintracht vorrebbe mettere le mani su Demme.

Restano, come detto, anche altre piste molto interessanti. L’Adana di Vincenzo Montella, ad esempio, vorrebbe volentieri ingaggiare il tedesco classe ’91 anche se con un prestito secco o con diritto di riscatto. Il Napoli, di contro, vorrebbe cedere Demme soltanto a titolo definitivo o al massimo con un prestito con obbligo di riscatto. Alla finestra resta anche un’altra italiana, il Monza, che potrebbe rappresentare un’altra sfida interessante per il 31enne nativo di Herford.