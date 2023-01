Champions: Napoli, hai visto il clamoroso ‘colpo’ dell’Eintracht?

L’Eintracht, prossimo avversario del Napoli in Champions, sta preparando la seconda parte di stagione a Dubai con una novità clamorosa

Il Napoli deve rialzare immediatamente la testa dopo il ceffone incassato a San Siro. Gli azzurri proprio ora dovranno dimostrare di essere forti mentalmente prima di tutto. La squadra di Luciano Spalletti dovrà rispondere adesso con determinazione confinando al ruolo di incidente di percorso la battuta d’arresto di Milano contro l’Inter.

Gli azzurri da qui fino a febbraio resteranno concentrati principalmente sul campionato. La formazione dell’allenatore toscano tornerà a cimentarsi in campo europeo soltanto più avanti, quando in Champions League sfiderà l’Eintracht Francoforte. I tedeschi sono fermi in questo momento in virtù della pausa invernale. Curiosità novità però è giunta dal ritiro della formazione rossonera. La formazione teutonica riprenderà soltanto più avanti la sua competizione domestica, la Bundesliga.

Euroavversario Napoli, l’Eintracht Francoforte in ritiro a Dubai: Marcel Jacobs si allena insieme ai rossoneri

La formazione tedesca, a Dubai in questo momento per preparare la seconda parte di stagione, affronterà il Napoli nel doppio confronto di Champions League valido per gli ottavi di finale della massima competizione europea per club.

Al lato dei rossoneri, nella giornata di oggi si è allenato il campione italiano Marcell Jacobs. Il velocista della nazionale italiana, medaglia d’oro nei 100 metri e nella 4×100 ai giochi olimpici di Tokyo. L’atleta naturalizzato italiano ha usufruito della pista d’atletica presente nell’impianto. L’Eintracht Francoforte si è chiaramente allenato invece nel rettangolo di gioco. Al termine della sessione, la curiosa coincidenza, è stata catturata dal terzino sinistro Luca Pellegrini. L’ex Roma e Juventus ha infatti posato per uno scatto con Jacobs.

I rossoneri torneranno in campo in campionato il prossimo 21 gennaio quando affronteranno tra le mura amiche lo Schalke 04. L’Eintracht è un avversario da prendere in seria considerazione: i rossoneri hanno infatti vinto l’ultima Europa League battendo in finale i Glasgow Rangers per 2-1. Ad agosto scorso, invece, si sono arresi per 2-0 al Real Madrid nella Supercoppa Europea disputata ad Helsinki.