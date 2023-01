Napoli-Juve, la decisione di Allegri a poche ore dal match

Stasera il big match che vedrà di fronte Napoli e Juve. Manca poco al fischio d’inizio, Massimiliano Allegri ha preso una decisione improntante.

Manca ormai pochissimo alla sfida di campionato tra Napoli e Juventus. Un match cruciale, che mette in palio tre punti che possono cambiare in maniera sensibile gli equilibri di classifica. Gli azzurri proveranno a sfruttare anche il fattore campo, visto che si prevede uno Stadio Diego Armando Maradona caldissimo per il match contro i bianconeri. Di contro, però, la Vecchia Signora proverà a strappare un risultato positivo agli avversari. Anche perchè, va detto, vincere riaprirebbe concretamente le speranze di Scudetto che, va detto, non sono del tutto sopite, ma hanno bisogno di una spinta in più per i ragazzi di Massimiliano Allegri.

Ed allora ecco che la partita contro il Napoli assume un valore decisamente importante, sia per quanto riguarda il match in sé ma anche guardando in senso lato a quello che sarà il prosieguo della stagione. Entrambi gli allenatori hanno studiato bene le carte, e proveranno a schierare in campo la migliore formazione possibile per provare a scardinare le rispettive difese avversarie.

Napoli-Juve, Allegri ha deciso: ecco cosa si farà con Chiesa

Uno dei grandi nomi che si trovano in una situazione di limbo a poche ore dal fischio d’inizio, è quello di Federico Chiesa. L’attaccante bianconero, infatti, dovrebbe partire della panchina: la decisione di Allegri spingerà dunque Kean a partire dal primo minuto nella sfida contro gli azzurri. Formazione ormai definita per Allegri, che in difesa proporrà un trio tutto brasiliano con Bremer, Danilo ed Alex Sandro all’interno del 3-5-2.

Capitolo attacco: non c’è Vlahovic, come ormai noto da diverse settimane. Allegri si affiderà, dunque alla coppia composta da Angel Di Maria ed Arek Milik. Proprio l’attaccante polacco sarà un protagonista assoluto della partita, visto il ruolo da ex che lo renderà elemento sotto attenta osservazione anche dei tifosi partenopei.