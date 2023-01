“Spalletti deve stare attento a…”: Napoli-Juve, suona l’allarme in casa azzurra

A poche ore dalla gara del Maradona filtra il messaggio che mette in guardia il tecnico del Napoli Luciano Spalletti dalle insidie della Juve Attesa ai massimi livelli per la gara di questa sera al Maradona. Napoli e Juventus scendono in campo per una fetta di scudetto. E c’è chi ha deciso di mettere in guardia Luciano Spalletti. Il tecnico toscano si presenterà con il suo classico atteggiamento tattico per provare a scalfire la retroguardia della squadra di Allegri.

Le due squadre sono separate da sette lunghezze. Questo significa che al match di questa sera è la Juventus ad arrivare con maggiori pressioni malgrado la netta crescita mostrata negli ultimi mesi. Il Napoli si è scrollata di dosso l’incidente di percorso di Milano contro l’Inter con la vittoria contro la Sampdoria.



Napoli-Juventus, da Jacobelli un messaggio a Spalletti: “Dovrà ben guardarsi dalla difesa dei bianconeri

Della sfida di questa sera al Maradona nelle ultime ore ha parlato il giornalista Xavier Jacobelli. Il bergamasco, a lungo direttore di ‘Tuttosport’, lo ha fatto ai microfoni di ‘Radio Bianconera’. Per prima cosa ha sottolineato di attendersi una gara divertente e aspettarsi uno spettacolo altamente godibile dalle due squadre: “Sommando il valore di entrambi gli organici si arriva ad una cifra di un miliardo di euro. Questo aspetto conferma lo spessore della sfida a cui assisteremo”.

Poi concentrando l’analisi ha aggiunto: “La Juventus ha la migliore difesa del campionato e il Napoli il miglior attacco. Assisteremo ad una partita interessante e sono curioso di capire quale tattica adotterà il Napoli. Spalletti proverà a fare il suo gioco ma dovrà guardarsi bene dalla difesa dei bianconeri”.

I bianconeri vivono uno straordinario momento, già inaugurato prima della pausa per il Mondiale e che è proseguito nelle prime gare di questo 2023. Inoltre, la squadra torinese ha mostrato una resistenza difensiva invidiabile. In nessuna delle ultime otto vittorie di campionato la Juventus ha incassato gol.

Infine, su Vlahovic, Xavier Jacobelli ha concluso: “Era partito benissimo dopo il suo approdo alla Juventus ma purtroppo da diversi mesi, e dopo il match con il Benfica, sta convivendo con questa pubalgia, che è un nemico infido. Ritengo sia un peccato non vederlo in campo”.