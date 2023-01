“Media da scudetto”: Napoli-Juve, la sentenza gela Spalletti

Nel corso del suo intervento su ‘Tv Play’, il giornalista ha fatto chiarezza sulle insospettabili risorse trovate da Allegri per Napoli-Juve

La stagione della Juventus, cominciata in sordina, con il passare delle settimane è migliorata. Questo malgrado, fino a questo momento, Allegri ha dovuto fare di necessità virtù rinunciando per infortunio a diversi big del suo organico. Rinunce che non hanno mai permesso al tecnico di schierare la migliore formazione in assoluto.

Tra i calciatori ai quali ha dovuto rinunciare l’allenatore livornese figura pure Dusan Vlahovic. Il serbo sta facendo i conti con una fastidiosa pubalgia che fino a questo momento non gli ha consentito di esprimersi come avrebbe voluto, in particolare non è riuscito a ripetere le vette della passata stagione. L’attaccante serbo è comunque un calciatore molto appetito sul mercato.

Napoli-Juventus, “La colpa non è di nessuno se la quadra dei bianconeri passa attraverso Kean e Milik, con loro la media punti è da scudetto”

Dusan Vlahovic è mancato alla Juventus fino a questo momento. I bianconeri sembrano comunque poter far a meno di lui, a giudicare da Enrico de Lellis, giornalista di ‘La Repubblica’ ospite questo pomeriggio a ‘TvPlay’. Su ‘Twitch’, il collega ha parlato della soluzione incontrata da Allegri per superare questa difficoltà.

“Il calciatore non ha mai chiesto la vendita ma la Juventus ha trovato una quadra che gli ha permesso di avere una media punti scudetto. Questa passa attraverso Kean e Milik. La colpa di ciò non può essere di nessuno, né di Vlahovic né di Allegri”. Per il Napoli dunque un insidia in più perché la migliore formazione dei bianconeri, in questo momento, non prevede la presenza del forte calciatore serbo ex Fiorentina.

de Lellis ha poi comunque approfondito il discorso in merito al calciomercato e all’interesse intorno al calciatore: “La squadra più interessata a Vlahovic probabilmente è il Bayern Monaco e non l’Arsenal”. Questo perché malgrado i bavaresi abbiano fatto bene finora non hanno rimpiazzato la partenza di Robert Lewandowski della passata stagione.