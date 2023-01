Napoli-Juventus, brutte notizie per Allegri: è ufficiale

A poche ore dall’inizio del match tra Napoli e Juventus arrivano importanti novità: positive per gli azzurri, negative per Allegri.

Il big match di giornata è senza alcun dubbio Napoli-Juventus. Il Maradona è in febbrile attesa per la partita che si giocherà questa sera. Di fronte il Napoli capolista, reduce dalla vittoria contro la Sampdoria e una Juventus che, dopo aver iniziato in modo non certo positivo la stagione, con tanto di uscita ai gironi di Champions League, è in un trend positivo e prova ad accorciare sulla vetta occupata dagli azzurri.

Sia Spalletti che Allegri punteranno ad avere in campo il miglior undici possibile. Notizia dell’ultim’ora però spariglia un po’ le carte in tavola. Guardando l’elenco dei convocati infatti compare il nome di Kim Min-Jae, difensore sud coreano del Napoli, tra le principali rivelazioni di questa prima parte di stagione. Una notizia, quella del recupero di Kim, che certamente fa piacere al Napoli, ma che al contempo non è ugualmente positiva per Allegri che rischia di dover fare i conti con la presenza di un calciatore di livello che potrebbe complicare i suoi piani offensivi.

Kim infatti era fortemente in dubbio dopo i problemi fisici contro la Sampdoria. In molti pensavano che avrebbe saltato il big match ed è probabile che lo stesso Allegri l’abbia preparata con questa convinzione. Per fortuna del Napoli invece il difensore ha recuperato. Staremo a vede se Spalletti lo schiererà dal primo minuto o proverà comunque un’altra soluzione per preservarlo fisicamente in vista dei prossimi match.

Napoli, i convocati di Spalletti: c’è Kim

La convocazione di Kim è stata accolta con grande piacere dai tifosi azzurri. Il tecnico Spalletti ha appena diramato la lista dei convocati in vista del match di questa sera. Al di là del calciatore coreano non si registrano particolari sorprese nei calciatori che prenderanno parte al match.

Per il tecnico infatti, con il recupero di Kim, non si registrano defezioni, potendo quindi contare su tutte le forze a disposizione per il big match di stasera. Vedremo tra poche ore quindi quali saranno le scelte di campo con l’undici titolare che scenderà dal primo minuto in campo contro la Juventus.