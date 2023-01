Napoli, mazzata dell’ultim’ora: i partenopei restano increduli

Il Napoli, a pochissime ore dalla sfida di Serie A di questa sera, si trova con un’altra notizia che non farà che accrescere la tensione.

È il giorno di Napoli-Juventus, e la tensione sembra non poter essere più alle stelle di così. Con i campani primi in classifica ma gli juventini a inseguire con la striscia di 8 vittorie consecutive, per molti questa è già una sfida scudetto. Anche perché la gara al Maradona è fondamentale per i partenopei, che nei prossimi mesi dovranno andare a giocarsi il ritorno a Torino,

Tra i due club esiste da tempo una rivalità molto forte, che ha spesso coinvolto anche le dirigenze. Ma adesso, Napoli e Juventus non si sfidano solo sul campo da gioco, bensì anche sul mercato. Anche questa, per la verità, non è un’assoluta novità: i tifosi di entrambe le squadre ricordano bene casi del passato come quello di Gonzalo Higuain. Il passaggio dell’argentino ai bianconeri nell’estate del 2016 (per 90 milioni di euro) fece molto scalpore e scatenò forti polemiche.

La notizia dell’ultim’ora, diffusa questa mattina dalla ‘Gazzetta dello Sport’, palesa all’orizzonte un nuovo simile caso tra le due società. Di nuovo, infatti, la Juventus sarebbe interessata a un giocatore partenopeo, e sarebbe pronta a soffiarglielo. Un’eventualità che, in queste ore di teso prepartita, non può che scaldare ancora di più gli animi dei tifosi.

A scadenza con il Napoli, piace alla juventus: la sfida sul mercato

Secondo il quotidiano rosa, l’intrigo di mercato tra prima e seconda della classifica riguarda Piotr Zielinski, il centrocampista polacco pedina fondamentale del gioco di Spalletti. Il suo contratto col Napoli va in scadenza a giugno 2024, ma il rinnovo non è affatto semplice. Zielinski percepisce 3,5 milioni netti l’anno, e vorrebbe accrescere questa cifra; De Laurentiis, dal canto suo, vuole continuare a contenere i costi, e forse addirittura vorrebbe proporre una diminuzione dingaggio.

Uno stallo che potrebbe presto trasformarsi in rottura, mettendo il Napoli davanti alla necessità di cedere il polacco la prossima estate. Le opportunità per lui non mancano, soprattutto in Inghilterra, ma probabilmente De Laurentiis dovrà moderare le sue richieste. L’estate scorsa, infatti, rifiutò 40 milioni dal West Ham. La Juventus però è una delle pretendenti principali per Zielinski, soprattutto ora che Milinkovic-Savic è finito nel mirino del Newcastle.