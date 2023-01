Napoli-Juventus, De Laurentiis in albergo: il blitz spiazza tutti

Manca praticamente solo un giorno a Napoli-Juventus e in città è arrivato anche il numero uno del club azzurro: il blitz di De Laurentiis spiazza.

Manca ormai solamente un giorno a quello che sarà, domani sera allo Stadio Diego Armando Maradona alle 20:45, il big match tra Napoli e Juventus. L’aria che si respira è già quella da grande competizione, anche perché il risultato della gara potrà pesare non poco in ottica classifica. Scoperta anche una decisione in particolare presa da De Laurentiis.

Il Napoli, quindi, si sta preparando al meglio per la sfida prevista domani sera contro la Juventus. Non sarà certamente una partita qualsiasi e molto potrà incidere anche e soprattutto sulla lotta Scudetto.

Nel frattempo, per l’evento, anche il numero uno del club azzurro, Aurelio De Laurentiis, è arrivato in città e per l’importante incontro sarà presente in tribuna allo stadio. Il suo blitz, questa sera, ha spiazzato tutti. Tifosi bianconeri compresi.

Napoli-Juventus, manca sempre meno al big match: anche De Laurentiis è arrivato in città

Il Napoli, quindi, ospiterà la Juventus al Maradona da primo in classifica e con uno stacco di punti da voler conservare. Il big match di domani sera inciderà dunque sul futuro e gli azzurri non vogliono commettere perciò passi falsi. Vista l’importanza del momento allora anche Aurelio De Laurentiis è tornato in città e domani seguirà da vicino il suo club.

Questa sera, come riferito da ‘CalcioNapoli24.it’, il presidente azzurro è infatti arrivato all’hotel Britannique. E fa sorridere il fatto che il numero uno del Napoli alloggi proprio nello stesso albergo dove sono arrivati, poco prima di lui, i bianconeri al seguito di Massimiliano Allegri. Potrebbe questo sembrare, sotto un certo punto di vista, sembrare un vero e proprio blitz.

Eppure De Laurentiis è solito alloggiare nell’hotel de centro cittadino napoletano e, anche in questa occasione, non ha voluto cambiare le proprie abitudini nonostante la presenza della Juventus in ritiro nello stesso luogo. Il lussuoso complesso potrà, per una notte, ospitare entrambe le fazioni calcistiche.