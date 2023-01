Napoli beffato, Ounahi vola in Premier: l’offerta è troppo alta

Il Napoli si muove sul mercato ma un club rivale potrebbe aver compiuto il sorpasso decisivo per Ounahi: si respira perciò un cauto pessimismo, le ultime.

Il Napoli sta cercando di piazzare i propri colpi di mercato, ma adesso un’operazione fortemente voluta dal club potrebbe essere compromessa. O meglio, potrebbe complicarsi. Ci sarebbe, infatti, chi avrebbe recapitato un’offerta più alta per il cartellino di Ounahi. Offerta che potrebbe far saltare un affare che fino a poche ore fa sembrava essere già sulla buona strada. Le ultime.

Obiettivo ormai dichiarato del Napoli, in ottica calciomercato, è quindi quello che riguarda il cartellino del marocchino Azzedine Ounahi. Il giocatore si è messo in mostra durante i Mondiali in Qatar e ha attirato su di sé una buona dose di attenzioni.

L’Angers, suo attuale club di appartenenza, non vorrebbe cederlo a meno di 20/25 milioni di euro. E il Napoli, dal canto suo, avrebbe intrapreso da subito i colloqui per arrivare subito a un accordo volto ad evitare possibili aste. Eppure, adesso, è spuntata un’offerta dalla Premier League che potrebbe cambiare le carte in tavola. Ecco cosa sta accadendo.

Calciomercato Napoli, cattive notizie in vista per l’affare Ounahi? Un club può aver sorpassato gli azzurri

Ciro Venerato, giornalista vicino all’ambiente Napoli ed esperto di calciomercato, ha rivelato ai microfoni di ‘TG Sport’ in onda su ‘Rai 2’: “Il Leeds è in pole position per Azzedine Ounahi. Dal momento che il club avrebbe offerto 25 milioni all’Angers e 2 milioni e mezzo al calciatore come ingaggio”.

“Una cifra più alta – continua Venerato – rispetto al milione e mezzo complessivo che aveva offerto il Napoli”. In conclusione, l’annuncio spaventa i tifosi che ora potrebbero perciò vedere sfumare l’affare: “Si respira in questo momento un cauto pessimismo in casa Napoli. Proprio dovuto a questo inserimento importante del Leeds”. I tifosi partenopei ora attendono ulteriori novità, per comprendere come andrà a finire questo affare che continua ad apparire allettante.