Scontri Napoli-Roma, interviene il sindaco Manfredi: messaggio al Governo

Non si ferma il chiacchiericcio mediatico riguardo gli scontri tra i tifosi di Napoli e Roma. E’ intervenuto anche il Sindaco Gaetano Manfredi.

Gli scontri tra tifosi di Napoli e Roma hanno tenuto banco in questi giorni, e continuano a farlo. Si parla molto di quanto accaduto sull’autostrada A1, e delle conseguenze che potrebbero arrivare in maniera diretta dal Governo. Va detto, le prime misure sono già state emesse: ben 50 Daspo sono stati emessi dal Viminale tra calcio ed hockey, 30 dei quali a tifosi juventini per i disordini durante il derby.

Non è finta, ovviamente, ed il lavoro del Governo e del Ministero dell’interno proseguirà anche nei prossimi giorni. Il Ministro Piantedosi in questi giorni è stato chiaro su quello che sarà a tutti gli effetti un pugno duro. Il tutto anche per andare a colpire eventuali nuove problematiche come quella avvenuto nell’area di servizio Badia al Pino.

“Massima severità” sarà utilizzata, come ammesso dallo stesso Ministro. C’è, però, da capire in che modo verranno colpite le tifoserie, se per intero oppure parzialmente. Il pericolo, come riscontrato anche dalla SSC Napoli nel comunicato ufficiale apparso in seguito agli scontri, è che il tutto possa avere ripercussioni su intere tifoserie, creando danni anche ai club.

Scontro tra tifosi di Napoli e Roma, interviene il sindaco Manfredi

E’ propri per questo che anche della politica c’è chi ha deciso di esprimersi. Lo ha fatto anche Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, che in un intervento al ‘TgCom’. Ovviamente ha condannato tutto, provando a chiedere allo stesso tempo delle misure che non vadano a colpire fette troppo larghe di supporter.

“Io rispetto ovviamente le decisioni del ministro Piantedosi con cui abbiamo un’ottima collaborazione e con cui stiamo lavorando molto bene”, ha spiegato il Sindaco della città metropolitana di Napoli. “E’ chiaro che mi augurerei che si penalizzassero i tifosi violenti ma non i tanti sostenitori che seguono la squadra anche in trasferta e che ovviamente non hanno nulla a che fare con quei tifosi violenti”, ha però precisato Manfredi.

“Un intervento più selettivo aiuterebbe a dare una risposta più efficace ad un problema che esiste ma che deve essere affrontato colpendo chi veramente si rende colpevole di questi atti così gravi e gratuiti”, le parole ai microfoni di ‘TgCom24’.