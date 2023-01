Scontri Roma-Napoli, la frase di Mourinho che fa storcere il naso a tutti

La Roma passa il turno in Coppa Italia ma a far storcere il naso ai tifosi è stata la frase di José Mourinho: ecco cos’ha dichiarato.

José Mourinho, in diretta a ‘Mediaset’, ha parlato di quanto avvenuto in campo tra Roma e Genoa: “Non sono più un bambino, tra poco compio 60 anni ma so che quando si dà il massimo non si è obbligati a dare di più. Quando un giocatore dà tutto, ha sempre il mio affetto. Mi è dispiaciuto sentire qualche fischio per Zaniolo: alla gente chiedo di non fischiare i miei giocatori”.

I fischi, però, sono arrivati anche a distanza per i tifosi del Napoli, insieme a frasi che non hanno fatto altro che incitare la violenza già scoppiata qualche giorno fa in autostrada tra le due tifoserie. Proprio su questo punto, però, nel post-partita ai microfoni di ‘Mediaset’, ha detto la sua anche il tecnico giallorosso: “Io alleno e secondo qualcuno lo faccio anche male. Ma faccio quello: alleno“. Nulla di più, nulla di meno da parte di Mourinho.