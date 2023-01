Napoli-Juve, si ferma il record: la notizia ora è ufficiale

Napoli e Juventus si stanno affrontando in questi minuti al Maradona. Sfida intensa e con emozioni da ambo le parti.

Nell’anticipo della diciottesima giornata di Serie A si gioca al Maradona il big match di Serie A tra Napoli e Juventus. Una sfida molto attesa e che potrebbe avere risvolti importanti per il resto del campionato. Gli azzurri di Luciano Spalletti hanno l’opportunità di andare in fuga e allungare così sulla squadra di Allegri.

La sfida del Maradona si è sbloccata subito con un episodio che ha cambiato le dinamiche del match e che aperto la partita. Il club partenopeo è passato in vantaggio dopo pochi minuti di gioco grazie al gol di Victor Osimhen, il primo in Italia contro un club tra Inter, Milan e Juventus.

Gli azzurri sono partiti subito forti, aggressivi e determinati ad andare a segno. La squadra ha offerto un buon gioco e si è resa pericolosa con Kvaratskhelia, abile in girata ad impegnare Szczesny. Osimhen è stato lesto a intervenire e a firmare cosi la rete del momentaneo vantaggio. Questa rete è storica e può cambiare le dinamiche della stagione.

Napoli-Juve, Osimhen spegne il record di Szczesny

Grazie alla rete odierna Osimhen ha chiuso la striscia d’imbattibilità della Juve e di Szczesny fermando cosi un record storico del club bianconero. La Juve era reduce da otto gare senza subire gol e Szczesny ha sfiorato la storia. Numeri importanti per il portiere polacco che ha fermato grandi attacchi come quelli di Inter e Lazio, sconfitte senza fare gol.

Come riporta il giornalista Giuseppe Pastore Osimhen ha fermato la striscia di Szczesny a soli 680 minuti e ha cosi spento le speranze del portiere di fare un nuovo clamoroso record. Pastore ha infatti sottolineato che il record d’imbattibilità resta quello di Samir Handanovic, addirittura di 703 minuti e raggiunto con l’Udinese nella stagione 2010/2011. Intanto il match è ancora in corso e gli azzurri sono ancora in vantaggio.