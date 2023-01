Pokerissimo del Napoli al Maradona: Osimhen e Kvaratskhelia distruggono la Juventus

Straordinaria vittoria del Napoli contro la Juventus. Gli azzurri dominano il big match della diciottesima giornata di Serie A.

Il Napoli di Luciano Spalletti stravince il big match della diciottesima giornata e distrugge la Juventus di Allegri. Una prestazione straordinaria di Victor Osimhen e di Kvicha Kvaratskhelia manda i tifosi in estasi e regala gli azzurri una grande vittoria. Gli azzurri ora mandano un segnale in campionato e si portano momentaneamente a più dieci da Juventus e Milan (in attesa dei rossoneri domani). Una goleada clamorosa destinata a restare nella storia del calcio italiano.

Gli azzurri partono subito forte e Osimhen approfitta di una respinta corta e infila il portiere. La Juve prova a reagire e si rende pericoloso con Di Maria, uno dei pochi in giornata nel club torinese. L’argentino colpisce la traversa ma è il Napoli a raddoppiare con il ritorno al gol, il primo nel 2023 di Kvaratskhelia. La Juve non molla e accorcia le distanze con Di Maria.

il match è a ritmi intensi e il primo tempo si conclude con i bianconeri che sembrano ancora crederci. All’intervallo Spalletti cambia Politano per un problema al polpaccio ma è nella ripresa che accadrà l’inimmaginabile.

Napoli-Juve, è Osimhen show

Ad inizio secondo tempo la Juve prova a creare e a rendersi pericolosa, ma è Rrahmani a chiudere di fatto il match. In occasione di un corner per il Napoli il centrale kosovaro trova una girata al volo e firma il 3 a 1 che chiude il match. Il club partenopeo è in trance agonistica, non si ferma ed anzi è pronto ad attaccare ancora. Il 4 a 1 è firmato dai due principali protagonisti con Kvaratskhelia che mette al centro ed Osimhen che di testa firma il poker.

Ottimo ingresso in campo anche di Elmas, che, firma il 5 a 1 approfittando di una deviazione di Alex Sandro. Il finale del match è una formalità, Spalletti concede la standing ovation a Osimhen e gli azzurri ottengono una vittoria straordinaria e che non chiude totalmente ma manda un gran segnale al campionato. Il Napoli e i tifosi possono segnare, il terzo scudetto è più vicino.