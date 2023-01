Napoli-Juve, questa non ci voleva: la notizia gela Spalletti

E’ appena cominciato il secondo tempo della gara tra il Napoli e la Juventus, ma per Luciano Spalletti bisogna registrare una brutta notizia.

Il primo tempo del big tra il Napoli e la Juventus è terminato con il risultato di 2-1 a favore dei padroni di casa. Gli azzurri sono passati in vantaggio con Victor Osimhen, bravissimo a fiondarsi sulla respinta di Szczesny sulla semirovesciata del centravanti nigeriano.

Tuttavia, dopo il gol subito, la Juventus ha avuto più di un’occasione per riportare il risultato in parità. La prima è capitata a Di Maria, il quale ha colpito la traversa. La seconda, invece, è arrivata per l’ex azzurro Milik, il cui colpo di testa è stato parato da Alex Meret.

Il Napoli ha poi raddoppio con Kvaratskhelia, servito da un assist di Osimhen. Però, la Juventus anche questa volta non demorde e riesce ad accorciare il risultato con Angel Maria. Nei minuti finali della prima frazione di gara, invece, Alex Meret è stato bravissimo a respingere il rinvio sbagliato da parte di Rahmani. Ma per Luciano Spalletti, esattamente ad inizio ripresa, non è arrivata un’altra buona notizia.

Napoli-Juve, brutta notizia per Luciano Spalletti: Matteo Politano costretto ad uscire per per un problema al polpaccio destro

Matteo Politano, infatti, è stato sostituito da Elmas. Il giocatore italiano, come riportato in diretta da ‘DAZN’, è rimasto negli spogliatoi per un problema al polpaccio, arrivato dopo un scontro di gioco nel corso del primo tempo. Luciano Spalletti, di fatto, ha compiuto una scelta diversa dal solito, visto che ha fatto subentrare il macedone e non Hirving Lozano.

Quella tra il messicano e Matteo Politano, infatti, è una continua staffetta che è iniziata sin dalla prima giornata di campionato. Luciano Spalletti ha sicuramente compiuto questa scelta per aiutare in fase difensiva Giovanni Di Lorenzo. Sulla corsia destra, di fatto, la Juventus è super pericolosa con gli attacchi sia di Chiesa che di Di Maria.