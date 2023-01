Kvaratskhelia-Napoli, il gesto contro la Juve spiazza tutti

Dopo il gol realizzato per il suo Napoli contro la Juventus, Kvaratskhelia è stato autore di gesto che ha fatto subito il giro dei social.

Si sta giocando in questi minuti il big match tra il Napoli di Luciano Spalletti e la Juventus di Massimiliano Allegri. La gara è cominciata come tutti avevano previsto, ovvero con i bianconeri che aspettano ed i partenopei che fanno la partita.

La gara è stata sbloccata al 14’ da Victor Osimhen, bravissimo a fiondarsi per primo sul pallone dopo la parata da parte di Szczesny sulla semirovesciata di Kvaratskhelia. La Juventus ha poi reagito con due occasioni: la prima con Di Maria, che ha colpito la traversa, e la seconda con Milik, parata poi da Meret.

Il Napoli ha poi raddoppiato con Kvaratskhelia, servito da un assist da parte di Victor Osimhen. Dopo la rete realizzata, il calciatore georgiano è stato autore di un gesto che ha fatto subito il giro dei social.

Napoli-Juve, il gesto di Kvaratskhelia: il georgiano con il dico ha zittito le critiche di queste settimane

Kvaratskhelia, infatti, dopo aver segnato, si è portato il dito alla bocca per zittire tutte le critiche che aveva ricevuto in queste settimane per le sue prestazioni sottotono. Il georgiano, di fatto, sia contro l’Inter che contro la Sampdoria, aveva mostrato di essere ancora indietro di condizione rispetto ai propri compagni. L’attaccante esterno ha sicuramente pagato la forte lombalgia che gli ha impedito di giocare le ultime due giornate di campionato del 2022.

Tuttavia, dopo il gol realizzato da Kvaratskhelia, la Juventus non si è persa d’animo. La squadra guidata da Massimiliano Allegri, infatti, è riuscita a dimezzare il proprio svantaggio con la rete segnata da Angel Di Maria. A fine primo, i bianconeri hanno avuto anche l’occasione per pareggiare: ma Meret è stato bravissimo a respingere il rinvio errato da parte di Amir Rrahmani.