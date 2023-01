😱 Napoli, addio ufficiale: è successo dopo la Juventus

Nel day after di Napoli-Juventus arriva una notizia ufficiale che condizionerà e non poco i prossimi impegni stagionali.

Il Napoli ieri ha brillantemente superato la Juventus. Una partita che, a parte nel finale di primo tempo, non è parsa mai in discussione. Gli uomini di Spalletti hanno surclassato i bianconeri e si sono portati così a +10 su questi ultimi. Inoltre il pari del Milan e Lecce consente al Napoli di guadagnare due punti anche sui rossoneri.

Se in campionato il Napoli continua a guidare il gruppo e in Champions League gli azzurri sono qualificati agli ottavi, c’è ancora da fare l’esordio in Coppa Italia. Esordio che avverrà martedì prossimo nell’ottavo di finale contro la Cremonese. In caso di vittoria poi per gli azzurri si apriranno le porte dei quarti contro la Roma. C’è però appunto prima da battere la Cremonese. E in casa grigiorossa questi giorni saranno ricchi di cambiamenti e voglia di riscatto.

Dopo il ko contro il Monza quest’oggi infatti la dirigenza della Cremonese ha deciso di sollevare Alvini dall’incarico. L’ormai ex tecnico dei grigiorossi è stato ufficialmente esonerato e al suo posto, come si legge su SportMediaset, è stato chiamato Davide Ballardini, ex tecnico tra le altre di Genoa e Cagliari.

Cremonese, Alvini esonerato: panchina affidata a Ballardini

Dopo 18 partita la Cremonese si trova all’ultimo posto in classifica con 7 punti. I grigiorossi sono inoltre l’unica squadra a non aver ancora vinto in Serie A in questa stagione, avendo rimediato 7 pareggi e 11 sconfitte. Numeri impietosi, anche guardando ai gol fatti e gol subiti. La Cremonese è infatti anche il secondo peggior attacco del campionato con 13 gol, peggio ha fatto solo la Samp con 8 centri, e la peggior difesa con 32 gol.

Una scelta in un certo senso obbligata quella dell’esonero di Alvini, nel tentativo almeno di provare a dare una svolta alla stagione per provare a centrare una salvezza che si fa ogni settimana più difficile. Al suo posto arriva l’ex tecnico di Genoa e Cagliari Davide Ballardini, uno che negli ultimi anni ci ha abituato a più di una salvezza impossibile. Che riesca a fare lo stesso anche a Cremona?