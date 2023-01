Napoli, c’è un’altra vittoria: ma sorride anche la Juventus

La testimonianza di quanto accaduto ieri sugli spalti del Maradona. La reazione del tifo del Napoli è stata da applausi.

Ieri un Napoli praticamente perfetto. Gli azzurri dominano e superano per 5-1 la Juventus. I bianconeri erano arrivati al Maradona in striscia positiva, ma gli uomini di Spalletti sono stati bravi a scendere in campo con la giusta mentalità e proporre, fin dai primi istanti, il proprio gioco.

Il Napoli si è portato sul 2-0, poi c’è stato un momento in cui la Juventus è sembrata potesse rientrare in partita. Gli azzurri però sono stati bravi anche a contenere il momento di spinta bianconero e, ad inizio ripresa, non c’è più stata storia. Dopo le reti nel primo tempo di Osimhen e Kvaratskhelia, nella ripresa sono arrivati anche i gol di Rrahmani, un secondo di Osimhen ed un ultimo di Elmas per il 5-1 finale.

Grande festa sugli spalti, ma anche un’episodio che fa bene al calcio. Hanno fatto infatti il giro del web le immagini di una bambina con la maglia della Juventus in tribuna al Maradona. Chi si aspettava incidenti di sorta si è dovuto ricredere. Infatti, come testimonia il padre della bambina a Radio Marte, la reazione dei tifosi napoletani alla presenza ‘avversaria’ è stata di estrema gentilezza.

Napoli-Juventus, la testimonianza: “Mia figlia al Maradona con la maglia bianconera

“Ero con mia figlia al Diego Armando Maradona.” ha testimoniato il padre. “Io sono un grandissimo tifoso del Napoli, lei della Juventus. Era una partita speciale per entrambi e volevamo vederla assieme allo stadio. Così siamo andati al Maradona. Io con la maglietta degli azzurri e mia figlia con la maglia dei bianconeri.”

“Sapete che è successo?” ha rivelato il padre. “Nessuno ha insultato mia figlia, anzi. Siamo stati molto bene, accolti in maniera molto cordiale da gente che non conoscevo. Ci sono stati solo piccoli sfottò simpatici verso mia figlia dopo i gol. Siamo stati benissimo e alla fine mia figlia mi ha detto che forse adesso tiferà Napoli.” Un bellissimo momento per il calcio.