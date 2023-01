Napoli, gioia con la Juventus: ma l’ultim’ora ufficiale è una mazzata

Il Napoli capolista è sempre più dominatore del campionato di Serie A. Non ci sono solo belle notizie per Aurelio De Laurentiis.

Il campionato di Serie A è ormai entrato nel vivo e il Napoli di Luciano Spalletti continua a sorprendere. Inizialmente non c’erano grandi aspettative attorno al club partenopeo, che, ha ceduto diverse stelle ed è ripartito da un gruppo di giovani. Gli azzurri sono in vetta al campionato ed hanno dato un chiaro segnale al campionato nella giornata di ieri, asfaltando la Juve con un netto 5 a 1.

Gran momento per la società di Aurelio De Laurentiis il cui obiettivo scudetto appare ogni giorno più vicino. Nelle ultime ore è arrivata però anche una brutta notizia per gli azzurri, una notizia che assolutamente non farà piacere ai tifosi. Il Governo ha annunciato ufficialmente le sanzioni per i tifosi di Napoli e Roma dopo i gravi episodi di violenza avvenuti lo scorso 8 Gennaio, lungo all’altezza dell’A1 ad Arezzo, episodi che hanno coinvolto i tifosi dei due club.

Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha avuto la ‘mano pesante’ ed ha inflitto una durissima punizione ai tifosi dei due club, una decisione destinata a fare discutere ancora per molto tempo.

Napoli, arriva il provvedimento ufficiale

Piantedosi ha disposto la chiusura, per due mesi da oggi, dei settori ospiti degli stadi dove le società SSC Napoli e AS Roma giocheranno gli incontri in trasferta. Per due mesi è stata anche vietata la vendita di biglietti per l’accesso ai medesimi impianti in trasferta per tutte le persone residenti nelle province di Napoli e Roma.

Di conseguenza Napoli e Roma praticamente giocheranno due mesi in trasferta senza tifosi, una scelta durissima e una decisione presa dopo i fatti avvenuti all’autogrill l’8 Gennaio. Una brutta notizia in un periodo d’oro per gli azzurri e Spalletti dovrà fare a meno del suo ‘dodicesimo uomo’ nelle prossime quattro trasferte di Serie A. La squadra partenopea affronterà tra pochi giorni la Salernitana in trasferta. Il derby campano sarà il primo dei quattro match senza tifosi azzurri.