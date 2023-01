Incubo Juventus, il Napoli gode ancora dopo il 5-1: ecco il motivo

Il Napoli ancora festeggia per l’importante vittoria conquistata contro la Juventus al Maradona, ma oggi arriva anche un altro motivo per festeggiare. Ecco di cosa si tratta.

Il Napoli ha conquistato ieri un’importantissima vittoria contro la Juventus. Tanto per l’umore di un intero gruppo, quanto per la classifica di Serie A. La squadra è così rimasta ben ancorata al primo posto con 47 punti e ha allungato proprio sui bianconeri di ben 10 punti. Ma c’è anche un altro motivo che fa gioire gli azzurri.

Il Napoli di Luciano Spalletti dimenticherà molto difficilmente quanto realizzato ieri in serata contro la Juventus. Vincere contro i bianconeri per 5-1 non è una cosa da tutti giorni. E ha dimostrato, se ancora ce ne fosse bisogno, anche le qualità dell’intera squadra guidata del tecnico partenopeo.

Quest’oggi, poi, è arrivato anche un altro successo e un altro buon risultato in casa del Napoli. Risultato che fa esultare nuovamente la società ma anche i tifosi. Ecco cos’è successo.

Napoli-Juventus, è vittoria non solo con i big: anche i giocatori della Primavera battono i bianconeri

Il Napoli, quindi, ha sconfitto la Juventus in Serie A. Ma, proprio quest’oggi, è sceso in campo anche il Napoli Primavera contro la Juventus Primavera. L’esito della gara è stato lo stesso, anche se il risultato è stato in fin dei conti meno pesante. Il risultato finale, infatti, è stato di 2-1 a favore degli azzurrini.

I bianconeri, quindi, si sono nuovamente arresi all’entusiasmo degli azzurri. Il primo ad andare in rete è stato, per il Napoli Primavera, il giovane Spavone. A lui ha risposto, senza alla fine riuscire ad incidere per la squadra di Montero, il gol di Hasa. Ma infine è stato di nuovo proprio Spavone ad andare per la seconda volta a segno e, con la propria doppietta personale, a regalare la vittoria ai suoi compagni.