“Miracolo”: Napoli al settimo cielo, salti di gioia per De Laurentiis

Il Napoli ha mostrato tutta la propria forza ieri sera in campo contro la Juventus: l’elogio è stato marcato e ora anche De Laurentiis gioisce.

Il Napoli non ha lasciato scampo, ieri sera allo Stadio Diego Armando Maradona, alla Juventus di Massimiliano Allegri. La squadra bianconera non ha potuto evitare la sconfitta e non è riuscita ad evitare neppure i cinque gol subiti da parte degli uomini di Spalletti. Ecco l’elogio, tra gli altri, arrivato per ultimo in ordine temporale.

Tra Napoli e Juventus, quindi, non c’è stata storia. Anzi, gli azzurri hanno fatto la propria (grande) partita in casa propria e hanno messo ko la squadra di Allegri.

Questo successo è stato il risultato di un lavoro partito da lontano. Grazie al calciomercato svolto da Cristiano Giuntoli, specialmente con la sessione della scorsa estate, e alle idee messe in campo da Aurelio De Laurentiis. Questo l’ultimo, solamente in linea temporale, elogio arrivato.

Napoli-Juventus, Criscitiello esalta il Napoli e De Laurentiis: sottolineato anche il lavoro di Giuntoli

Il giornalista sportivo, Michele Criscitiello, ha parlato così di quanto mostrato ieri dagli azzurri contro la Juventus. Queste le parole pubblicate sul suo profilo ufficiale ‘Twitter’: “La lezione di Napoli ci lascia diversi spunti di riflessione. Il calcio è di Giuntoli che in estate ha fatto miracoli sportivi riducendo il monte ingaggi”. Sono così grazie a lui arrivati Kim, Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone… E non è certamente finita qui.

“De Laurentiis – si legge ancora sul profilo del giornalista – merita la laurea. Spesso è stato insultato, ma sta facendo un capolavoro. Da ultimo: la Juventus va rifondata, non solo in società”. Elogi per il Napoli e critiche per la società bianconera, come ci si aspettava dopo il risultato arrivato al Maradona.