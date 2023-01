Osimhen devastante contro la Juve, ma attenzione Napoli: spunta un retroscena

Al Maradona non c’è stata storia tra Napoli e Juve: la squadra di Spalletti ha vinto con grandi meriti e Osimhen si è dimostrato ancora una volta devastante. C’è anche un retroscena.

Il Napoli, nel big match giocato ieri allo Stadio Diego Armando Maradona, ha dimostrato di non aver paura di nessun avversario. La Juventus, con Bremer in particolare, ha sofferto molto lo strapotere fisico dell’attaccante azzurro. E proprio dopo la gara della scorsa sera è spuntato un retroscena che mette ora in guardia il club.

Il Napoli, grazie anche e soprattutto a Victor Osimhen, ha ottenuto un’importante vittoria contro la Juventus al Maradona. Ha così allungato le distanze sui bianconeri, tornando a +10 e arrivando a 47 punti totali.

Il nigeriano ha rischiato in più occasioni di segnare, firmando alla fine due gol pesantissimi e un assist. Gran merito della vittoria è stato perciò anche suo e un allenatore importante se ne è immediatamente reso conto. È spuntano, a tal proposito, un retroscena.

Napoli-Juve, Osimhen devastante: rivelato un retroscena importante su di lui

Così ha parlato quest’oggi, tramite il ‘Corriere dello Sport’, il suo direttore Ivan Zazzaroni: “Sul 4-1 un allenatore importante mi ha inviato questo messaggio: ‘Osimhen vince da solo’. È vero, ma solo in parte”. Dopo il retroscena, ha aggiunto: “Quando Osi è in serate come questa il Napoli gioca in dodici. E l’avversario in dieci (Bremer devastato). Ma quando dietro il nigeriano si muovono di nuovo i migliori Kvaratskhelia, Lobotka, Kim e Di Lorenzo, assistiamo a qualcosa di calcisticamente strepitoso. Per strapotere tecnico, tattico e fisico”.

Il pensiero di Zazzaroni, dopo quanto mostrato dal Napoli in campo, non è terminato. Perché ha poi anche aggiunto: “Il primato del Napoli è una notizia importantissima per il nostro calcio. Dal momento che indica il percorso da seguire anche ai più grandi. Coraggio, competenza, lucidità sul mercato, lavoro e motivazioni possono produrre risultati impensabili”.