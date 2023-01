“Otto giocatori fermi…”: Napoli-Juve, che stoccata in diretta

Il Napoli ha stravinto ieri contro la Juve al Maradona, dimostrando di essere una squadra compatta e difficile da affrontare: la stoccata arrivata in diretta.

Il Napoli ha stravinto contro la Juventus, in una notte che si è rivelata magica per la squadra di Luciano Spalletti e per tutti i tifosi presenti al Maradona. Ma non solamente. La squadra ha dimostrato di essere compatta e di avere l’entusiasmo giusto per proseguire su questo cammino intrapreso. In diretta, poi, sono arrivati tanti elogi per il club azzurro ma anche una stoccata per la Vecchia Signora.

Questo Napoli, quindi, ha dimostrato di poter giocare (e vincere) contro qualsiasi avversario. Il passo falso commesso contro l’Inter, al rientro in campo dopo i Mondiali, è stato un caso isolato. E lo dimostra il fatto che, contro la Juventus, gli uomini di Spalletti siano stati in grado di segnare ben 5 gol.

Una vittoria di larga misura e ovviamente anche meritata, visto il gioco messo in campo e la grande voglia di mostrare, ancora una volta, le proprie qualità. Tanto da parte di Victor Osimhen tanto dei suoi compagni. Anche Christian Vieri, allora, ha voluto elogiare questo Napoli in diretta alla ‘Bobo Tv’.

Napoli-Juve, parla Vieri dopo il pesante risultato di 5-1 subito dai bianconeri

In diretta sul canale ‘Twitch’ della ‘Bobo Tv’ ha parlato Christian Vieri subito dopo Napoli-Juventus: “Non c’è stata partita, il Napoli è di un’altra categoria. Gioca a calcio e l’ha dimostrato pure stasera. Tutto il mondo vede e parla del Napoli! Il Napoli è super, non mi aspettavo un 5-1 ma gioca talmente bene ma può fare 3-4-5 gol a tutti perché crea tanto”.

“La Juventus – ha continuato Christian Vieri – gioca con il 3-5-2 e ha otto giocatori fermi e due davanti che corrono. È un anno e mezzo che gioca così. Ma rispetto a due mesi fa qualcosa di meglio si vede grazie alle giocate di Chiesa e Di Maria, credo sia una squadra comunque viva”.