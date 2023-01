“Offerta da 15 milioni”: il Napoli ci prova, e arriva anche una bella notizia

Il Napoli ha messo nel mirino il primo colpo per la prossima estate. Messi sul piatto 15 milioni e una rivale si tira indietro.

Il mercato del Napoli si può considerare concluso. Dopo l’acquisto Bartosz Bereszyński e le cessioni a titolo temporaneo di Alessandro Zanoli e Nikita Contini, il club non ha intenzione di portare a termine altre operazioni. Al massimo, potrebbe andare in scena l’addio di Diego Demme ma tutto dipenderà dalla volontà del calciatore. Il club, in ogni caso, continuerà a guardarsi intorno.

L’obiettivo è quello di sottoporre la rosa, nel corso della prossima estate, ad una rivoluzione ponderata portando in città altri elementi giovani con ancora ampi margini di crescita ma già pronti per esibirsi nei palcoscenici più importanti d’Italia e d’Europa. Nel mirino, ad esempio, ci sono Tommaso Baldanzi e Lazar Samardzic i quali hanno ben impressionato il direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

I contatti con entrambi sono stati già avviati, con Empoli e Udinese che hanno fatto sapere di essere disposti a sedersi al tavolo delle trattative ma soltanto da maggio in poi. Nel mirino del manager azzurro, poi, c’è una delle principali rivelazioni del Mondiale svoltosi in Qatar: Azzadine Ounahi, oggetto del desiderio di varie altre squadre europee. Una delle principali rivali, però, si è appena tirata indietro.

Napoli, una rivale per Ounahi si tira indietro

Il Paris Saint Germain, di recente, aveva effettuato alcuni sondaggi per lui accarezzando l’idea di regalarlo subito a Christophe Galtier. Il colpo, in ogni caso, è destinato a restare sulla carta. I transalpini infatti, stando a quanto riportato oggi da Fabrizio Romano, hanno deciso di farsi da parte in modo tale da concedere maggiore spazio ai talenti già in rosa. In corsa c’è ancora il Leeds, reduce dall’acquisto di Georginio Rutter.

Il Napoli, dal canto suo, ha già provveduto a farsi avanti ufficialmente mettendo sul piatto 15 milioni. Ora si attende la risposta dell’Angers ultimo in classifica, chiamato a prendere una decisione definitiva in tal senso a stretto giro di posta. Gli azzurri, nel frattempo, guardano con fiducia al futuro. La concorrenza inglese non spaventa Giuntoli. Il primo colpo per giugno ha buone probabilità di andare in porto. Il Napoli del futuro inizia a prendere forma.