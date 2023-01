Calciomercato Napoli, addio entro due settimane: colpo di scena

Il Napoli, entro la fine di gennaio, potrebbe dire addio ad un proprio giocatore: la cessione è possibile, imminente la decisione finale.

Fin qui il Napoli ha ufficializzato due operazioni di mercato: l’acquisto di Bartosz Bereszynski e la contemporanea cessione di Alessandro Zanoli alla Sampdoria. Ora gli azzurri resteranno vigili, sfruttando queste settimane per gettare le basi delle trattative da provare a concretizzare poi in estate. Altri acquisti, salvo clamorose sorprese, sono quindi da escludere. Al massimo, potrebbe andare in scena qualche altro addio.

Sono due, ad esempio, gli elementi con in mano la valigia. Il primo è Alessio Zerbin, impiegato da Luciano Spalletti 7 volte di cui 4 in campionato e 3 in Champions League. Per lui si è fatto avanti il Bologna, intenzionato a regalare a Thiago Motta un giovane di prospetto di qualità con cui rendere maggiormente imprevedibile la manovra offensiva. I contatti sono stati avviati, con i felsinei intenzionati ad arrivare alle strette di mano a stretto giro di posta.

Giorni di riflessione pure per Diego Demme, scivolato ai margini della formazione titolare. L’ex Lipsia, fin qui, ha collezionato appena 3 apparizioni (tutte in Serie A) per un totale complessivo di 19 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco. Il mister originario di Certaldo, nelle ultime 3 partite, non lo ha utilizzato lasciandolo in panchina. Esclusioni che, di fatto, hanno ricominciato ad alimentare le voci riguardanti un possibile divorzio tra le parti.

Napoli, Demme riflette sul proprio futuro

Demme vorrebbe giocare di più tuttavia è consapevole del fatto che al momento Stanislav Lobotka è intoccabile. Da qui la decisione di valutare strade alternative. La Salernitana, di recente, aveva effettuato dei passi concreti in avanti senza tuttavia trovare l’accordo con il Napoli. L’idea del presidente Danilo Iervolino era quella di ingaggiarlo in prestito con diritto di riscatto. Una formula poco gradita dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che preferirebbe cederlo in maniera definitiva. Le interlocuzioni, al momento, sono finite in stand-by mentre altri segnali sono arrivati dall’Adana Demirspor di Vincenzo Montella.

Di fronte al calciatore ci sono due strade: restare alla corte di Spalletti e provare a vincere qualcosa (seppur da comprimario) oppure trasferirsi altrove per provare a tornare protagonista. Stando a quanto riportato da Nicolò Schira, Demme avrebbe già le idee chiare: “Sta valutando di lasciare Napoli ma preferirebbe addio a titolo definitivo rispetto al prestito (percorribile solo in Serie A o Bundesliga). In Turchia andrebbe solo definitivo”. Giuntoli, intanto, attende.