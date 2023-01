😱 Calciomercato Napoli, tifosi increduli: il top player arriva subito

Per il Napoli, dopo la vittoria di domenica scorsa contro la Sampdoria, bisogna registrare delle importanti novità di calciomercato.

Il Napoli ha dato un’importante risposta alle critiche ricevute dopo la sconfitta rimediata lo scontro 4 gennaio contro l’Inter di Simone Inzaghi. Gli azzurri, infatti, domenica hanno battuto al Marassi la Sampdoria di Dejan Stankovic con il risultato di 0-2 ( reti di Osimhen ed Elmas).

I partenopei sono stati bravissimi, visto anche l’ambiente del Ferraris per ricordare due campioni come Gianluca Vialli e Sinisa Mihajlovic, a tenere sotto contro la partita. Grazie a questa vittoria, e al pareggio beffa del Milan di Stefano Pioli contro la Roma di José Mourinho, il Napoli è riuscito ad aumentare il proprio vantaggio sul secondo posto a sette punti.

Tuttavia, per la squadra di Luciano Spalletti non è tempo di crogiolarsi, visto che domenica al Maradona arriva la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, secondi insieme al Milan, hanno infatti l’occasione di poter mettere tantissima pressione al Napoli che, però, è impegnato anche sul fronte del calciomercato.

Calciomercato, Il Napoli è al lavoro prendere subito Ounahi: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, infatti, il Napoli sta tentando di chiudere per Azzedine Ounahi dell’Angers. Ci sono anche altre squadre sul calciatore che, però, ha l’intenzione di accettare solo l’offerta del club partenopeo.

L’intenzione del Napoli di Aurelio De Laurentiis è quella di prendere Ounahi, una delle sorprese dell’ultimo Mondiale giocato in Qatar, in questa sessione di mercato invernale, così da evitare possibili aste l’estate prossima, per poi lasciarlo fino a giugno all’Angers. Tuttavia, la società campana non è attenta solo sul fronte acquisti.

Come raccolto da ‘Sky Sport’, infatti, Alessio Zerbin potrebbe lasciare il Napoli in questa sessione di gennaio. Sul laterale, di fatto, bisogna registrare il forte interesse del Bologna, che lo prenderebbe in prestito. Il team partenopeo punta molto sul giovane calciatore, anche se potrebbe aprire per una possibile accordo.