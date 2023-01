Inter-Napoli, la decisione è ufficiale: tifosi al settimo cielo

E’ stata presa una decisione ufficiale su Inter-Napoli della settimana scorsa che ha fatto esultare i tifosi.

La Serie A, dopo la lunghissima sosta per lasciare spazio ai Mondiali, è finalmente tornata, portando con sé tante sorprese. La prima è stata sicuramente la sconfitta del Napoli di Luciano Spalletti nello scontro diretto dello scorso 4 gennaio a San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Mentre le altre sorprese sono arrivate nel corso dell’ultimo turno di campionato. La prima riguarda sempre l’Inter, ma questa volta in senso negativo. I nerazzurri, infatti, nonostante siano andati due volte in vantaggio, contro il Monza del partenopeo Raffaele Palladino non sono andati oltre il pareggio.

L’altra, invece, riguarda il Milan di Stefano Pioli che nei minuti finali della gara contro la Roma di José Mourinho ha letteralmente gettato due punti. I rossoneri avevano di fatto dominato la gara, ma poi hanno pareggiato 2-2 per colpa delle reti di Ibanez ed Abraham. Un’altra notizia che ha fatto scalpore in queste prime giornate di campionato del 2023 è quella sui disservizi di DAZN nel corso di Inter-Napoli. Per gli abbonati alla piattaforma, proprio su questo fronte, ci sono delle importanti novità.

Inter-Napoli, la notizie è ufficiale: DAZN ha deciso che rimborserà i tifosi che non hanno avuto dei problemi nel vedere la partita

Come quanto scritto da ‘Il Mattino’, infatti, DAZN rimborserà gli utenti che hanno riscontrato dei problemi nella visione delle gare Inter-Napoli e Udinese-Empoli. Questa decisione è stata presa a seguito dell’incontro di ieri tra i vertici dell’azienda e il Ministro delle Imprese e Made in Italy, Alfonso Urso, e il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

Sempre come riportato dal quotidiano, DAZN ha deciso che rimborserà il 25% del canone mensile dell’abbonamento sottoscritto da ogni singolo utente. Tale operazione inizierà nei prossimi giorni per poi terminare ad inizio febbraio. Come accaduto già lo scorso agosto, sarà la stessa piattaforma digitale ad individuare gli abbonati che hanno riscontrato questi disservizi nella visione dell’app durante le partite.