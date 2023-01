“È l’erede di Alberto Tomba…”: Napoli, tifosi azzurri al settimo cielo

Il Napoli si gode il suo asso nella manica e il paragone fa gioire i tifosi azzurri: il giocatore è visto come l’erede di Tomba.

Si sono dette tante cose di Khvicha Kvaratskhelia. Anche che le sue prestazioni sarebbero state in calo, dopo l’exploit della prima parte di stagione. Eppure, chiunque abbia visto la partita di ieri sera contro la Juventus, si è potuto rendere conto che il georgiano è tutt’altro che in calo. Anzi, ha confermato di essere l’arma in più di questo Napoli. Pioggia di elogi per lui.

Due assist e un gol, insieme a tante altre giocate che hanno messo non poco in difficoltà la Juventus: è stato questo il bottino portato a casa da Kvaratskhelia dopo la notte magica vissuta al Maradona dagli azzurri.

Chi ha affermato, nei giorni scorsi, che il georgiano fosse in crisi o comunque in calo, si è dovuto ricredere. E tutti hanno potuto ammirare le sue qualità, arma in più per il gioco di Luciano Spalletti. Tanti sono stati gli elogi per lui da parte dei quotidiani odierni.

Napoli-Juventus, Kvaratskhelia ci mette la firma: quanti elogi per il georgiano, erede di Tomba

Le edizioni odierne dei quotidiani sportivi hanno avuto tanto di cui parlare, partendo dal trionfo del Napoli e arrivando alla dura sconfitta subita dalla Juventus. Ma tanto spazio, meritato, è stato riservato anche a Khvicha Kvaratskhelia dopo quanto mostrato al Maradona.

Il ‘Corriere della Sera’ ha allora scritto di lui: “Sarà anche troppo libero, ma pure quando è marcato fa quello che vuole”. Mentre su ‘La Gazzetta dello Sport’, è stata rincarata la dose: “E meno male che non era più quello pre-sosta“.

Su ‘Tuttomercatoweb’ invece si legge: “Dito sulla bocca per zittire le critiche dopo il gol del 2-0. Da lui ci si aspetta sempre grandi giocate, azioni risolutive. E nel match più atteso, non sono mancate”. Per concludere, infine, con ‘Il Mattino’ che ha fatto un paragone non da poco: “Zigzagate degne di Alberto Tomba“.