“Non ha costruito nulla!”: Napoli-Juve, Allegri distrutto in diretta

Massimiliano Allegri finisce al centro della polemica. L’allenatore è stato asfaltato in diretta dopo la sconfitta patita al Maradona contro il Napoli.

Il giorno dopo Napoli-Juve c’è chi esulta e chi, invece, si fa delle domande. In casa bianconera è ovvio che si stia valutando attentamente l’operato di Massimiliano Allegri che dopo otto vittorie di fila si ritrova a leccarsi le ferite. La partita contro gli azzurri è stata una debacle clamorosa, un risultato che mette in luce tutti i limiti di una squadra che sembrava aver finalmente trovato una quadra, ma che ieri al Maradona è andata a sbattere contro un muro dipinto d’azzurro.

I tifosi della Vecchia Signora oggi devono fare i conti con una situazione di classifica che li vede lontani dalla vetta, ma soprattutto devono fare i conti con una squadra che è stata letteralmente surclassata dall’avversario. Dominata in lungo ed in largo, senza appello. Il 5-1 di ieri è un risultato corretto per i valori visti in campo e per il rendimento di entrambe le squadre, ed è questo aspetto che ad oggi spaventa in maniera importante i tifosi della Juventus.

Napoli-Juventus, Allegri asfaltato da Adani in diretta

Dall’esterno la Juventus dà l’impressione di essere una squadra ben lontana dal livello tecnico messo in scena ieri dal Napoli. Ed allora anche le otto vittorie consecutive dei bianconeri che hanno preceduto la sfida con gli azzurri, perdono consistenza e valore. Massimiliano Allegri inevitabilmente è finito al centro della polemica. Ad attaccarlo, stavolta, ci ha pensato Daniele Adani durante la consueta diretta della ‘Bobotv’ su Twitch.

“Chi doveva prendere il georgiano? Bremer che si fa raggirare da Osimhen che in questo momento è un’ira di Dio, ma Danilo che fa?”, la domanda retorica dell’ex difensore. “Deve raddoppiare sul nigeriano o chiudere sul 77? Chi ha allenato e preparato le chiusure, le scalate sul georgiano in settimana? Io no perché mi occupo d’altro, me lo spiegate?”, chiede ancora Adani.

“Nelle griglie estive chi si metteva prima per valori? Non si può minimizzare, Allegri non ha costruito nulla! Ora daranno la colpa a Bremer, ma quelle 8 gare senza prendere gol si diceva difesa di ferro!”, l’accusa netta da parte dei Adani in diretta nei confronti dell’allenatore della Juventus.