😱 Spalletti bacchettato dopo Napoli-Juve: sentenza durissima

Il gesto nel post partita di Napoli-Juventus non è passato inosservato agli occhi del giornalista. La critica a Spalletti è ferocissima.

In campo tra Napoli e Juventus non c’è stata storia. Gli azzurri di Luciano Spalletti hanno superato brillantemente la prova bianconera. Un 5-1 senza appello che proietta il Napoli a +10 sui bianconeri e a +9 sul Milan che oggi pomeriggio è stato fermato a Lecce rischiando anche di perderla dopo un primo tempo horror.

Gli azzurri vincono e convincono. Tre punti per l’allungo sulle inseguitrici e un gioco che sembra essere tornato quello della prima parte di campionato. Dopo il ko con l’Inter che aveva aperto il 2023 sono arrivati due successi, contro Samp e Juventus che fanno sognare i tifosi. Grandi meriti naturalmente per Luciano Spalletti che supera il collega Massimiliano Allegri. Oltre ai meritati onori per il tecnico azzurro ci sono state anche discussioni circa un suo gesto al termine della partita.

Spalletti infatti aveva cercato di stringere la mano ad Allegri. Il tecnico della Juventus non lo ha visto e quindi il mister azzurro l’ha inseguito tenendo la mano tesa. Per molti si è trattato di un gesto giustissimo in risposta all’antisportività di Allegri. Altri invece ci hanno visto una provocazione gratuita da parte di Spalletti che ha voluto ‘inferire’ sullo sconfitto.

Napoli, Ravezzani duro con Spalletti: “Umiliante per il tecnico del Napoli”

Fabio Ravezzani, noto giornalista vicino al mondo bianconero, ci va giù pesante e, attraverso un tweet attacca il tecnico del Napoli: “E’ stata una scena decisamente umiliante. Che scenetta Spalletti che insegue Allegri in maniera ostinata per stringergli la mano. Ma umiliante per il tecnico del Napoli.”

Il tweet di Ravezzani poi continua in maniera tutt’altro che più leggera. Anche se il giornalista riconosce la superiorità in campo del Napoli rispetto alla Juventus: “Gli azzurri sono un grande squadra che ha vinto meritatamente. Non meritavano questa piccineria gratuita da parte del suo tecnico.”