Napoli, che batosta dopo la gioia con la Juve: è ufficiale, tifosi gelati

Napoli, che stangata dopo il 5-1 rifilato alla Juventus. Subito una brutta botta per i tifosi azzurri, adesso è tutto ufficiale: ecco cosa è successo, c’è l’annuncio.

Morale alle stelle in casa Napoli, che si gode questo sabato dolcissimo dopo il 5-1 rifilato alla Juventus di Massimiliano Allegri. Una vittoria che ha lanciato a +10 gli azzurri in classifica rispetto alle inseguitrici, in attesa che scenda in campo anche il Milan alle ore 18.00 contro il Lecce. Un match che la formazione allenata e guidata da Luciano Spalletti potrà seguire con grande attenzione e tranquillità, nella speranza di un’ulteriore passo falso da parte dei rossoneri.

Nel mentre, il Napoli si prepara ai prossimi impegni stagionali. Martedì si tornerà in campo al Maradona per il match di Coppa Italia contro la Cremonese. E poi sabato prossimo, bisognerà andare a Salerno per la difficilissima trasferta dell’Arechi. Contro la Salernitana, nel sentitissimo derby campano, gli azzurri però dovranno fare i conti con una vera e propria batosta. Una batosta che era nell’aria e che è adesso è diventata ufficiale, gelando il sangue di tutti i tifosi.

Napoli, occhio alla batosta: adesso è tutto ufficiale, che stangata per i tifosi

Neanche il tempo, dunque, di godersi le magie di Osimhen e Kvaratskhelia contro la Juventus, che i tifosi sono costretti a dover digerire una vera e propria stangata. L’annuncio arriva dal Ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, nella conferenza stampa post Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica: “Nel pomeriggio firmerò un provvedimento di prevenzione in relazione alle trasferte dei tifosi di Roma e Napoli per i prossimi due mesi”.

Una doccia fredda per la tifoseria azzurra, che dovrà assentarsi lontano dal Maradona per i prossimi impegni di campionato. Salernitana, Spezia, Sassuolo ed Empoli: saranno queste le quattro gare in trasferta che il Napoli dovrà giocare senza l’appoggio dei propri tifosi dal settore ospiti. Ovviamente, Napoli-Roma si giocherà al Maradona il 29 gennaio solo con la chiusura del settore ospiti, essendo stato predisposto lo stesso divieto di trasferta anche per la tifoseria giallorossa. Una brutta notizia per le parti sane delle rispettive curve.