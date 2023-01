✍🏻Roma, cosi Zaniolo non rinnova: l’idea di Friedkin spiazza i tifosi

La Roma continua ad avere contatti costanti con l’entourage di Zaniolo ma l’accordo definitivo resta distante: il piano dei Friedkin.

È un limbo, la Roma, adesso. Dal mercato, finora, è arrivato Ola Solbakken. Un elemento polivalente, capace di ricoprire diverse posizioni ma che ancora deve debuttare con la nuova maglia indosso. José Mourinho, giunto alla metà di gennaio, si aspettava ben altro tuttavia le mancate uscite hanno di fatto rallentato i colpi in entrata. Un quadro negativo ulteriormente peggiorato dal fatto che in estate il tecnico rischia di perdere Nicolò Zaniolo.

Il futuro dell’attaccante, infatti, deve ancora essere scritto. Il contratto che lo lega ai giallorossi, come noto, scade nel 2024 ma fin qui i vari incontri andati in scena tra il direttore generale Tiago Pinto e l’agente Claudio Vigorelli non sono bastati per trovare la quadra in merito al rinnovo. Le parti, al momento, risultato quanto mai distanti. Il calciatore, dal canto suo, ambisce ad un ingaggio da top player da almeno 4 milioni netti.

Una cifra, questa, che gli consentirebbe di diventare il quarto giocatore più pagato della rosa alle spalle di Georginio Wijnaldum (5), Paulo Dybala e Tammy Abraham (entrambi a quota 4.5). Il club, invece, non vorrebbe discostarsi troppo dalle cifre attualmente percepite dal calciatore (2.2) ed ha fatto sapere al suo entourage di essere disponibile ad arrivare ad un massimo di 3 milioni bonus compresi. Stando così le cose, ed in assenza di un passo indietro da parte di uno dei soggetti coinvolti, la fumata bianca è destinata a non arrivare mai.

Roma, ancora lontano il rinnovo di Zaniolo

I Friedkin, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, non sono del tutto soddisfatti del rendimento offerto in campo dall’ex Inter autore di appena una rete in campionato. Troppo poco, per concedergli lo stipendio ambito. Un nuovo summit, con tutta probabilità quello decisivo, andrà in scena a giugno ed in questi mesi Zaniolo dovrà dimostrare di poter davvero diventare una colonna portante nonché uno dei leader tecnici della squadra.

La palla sta quindi al calciatore, finito nelle ultime settimane nel mirino di un gran numero di squadre. È il caso del Milan, che ha iniziato a pensare a lui dopo le difficoltà riscontrate sul versante Hakim Ziyech e dell’Atletico Madrid, che di recente ha ceduto Joao Felix al Chelsea. Alla finestra pure il Napoli, impegnato in una difficile trattativa riguardante il prolungamento di Hirving Lozano. La Roma lo attende al varco, ma intanto le pretendenti possono farsi avanti.