Napoli, stavolta Giuntoli si è superato: ha già contatto l’agente

Napoli, il colpo di calciomercato può fare impazzire i tifosi. L’affare di Giuntoli è clamoroso: ha già contattato l’agente.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli ha stilato una lunga lista dei desideri per il futuro. Il club partenopeo, dopo aver conquistato il titolo di protagonista assoluto del calciomercato estivo, potrebbe lasciare lo scettro nelle prossime settimane. Gli azzurri, infatti, non hanno particolare bisogno di operare in entrata. Squadra che vince non si cambia: questo il diktat di Luciano Spalletti. Proprio ieri in conferenza stampa il tecnico ha ammesso che difficilmente ci saranno clamorosi colpi di scena in entrata. Anzi, la sensazione è che la squadra possa restare così com’è.

Se nell’immediato futuro nulla di impegnativo sembra esserci all’orizzonte, in un futuro più remoto le cose potrebbero cambiare. Nelle ultime ore i rumors che accostano Zaniolo al Napoli sembrano farsi decisamente più insistenti. L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ ha riferito le ultime notizie a tal proposito. Affare, ovviamente, da escludere per gennaio. Ma andiamo con ordine. L’attaccante della Roma è ambito da numerosissimi top club sparsi in giro per l’Europa. Il jolly d’attacco dei capitolini, fino a qualche mese fa, costava circa 50-60 milioni di euro. In costante contatto con la dirigenza per il rinnovo, ha chiesto alla famiglia Friedkin circa 4 milioni di euro per prolungare il contratto in scadenza nel 2024.

Calciomercato Napoli, spunta l’idea Zaniolo

L’idea Zaniolo al Napoli salta fuori proprio a causa delle difficoltà della Roma di poter concedere al giocatore 4 milioni di euro di ingaggio. Nonostante per la scadenza del contratto manchi ancora un bel po’, la Roma prova già a cautelarsi. Dire addio a Zaniolo a parametro zero non è contemplato. Intanto, però, l’agente del giocatore Claudio Vigorelli è al lavoro. Il procuratore dell’attaccante si guarda attorno ed il suo telefono pare aver iniziato a squillare. L’ultimo club ad averlo chiamato è stato il Napoli. Secondo la rosea, il club partenopeo avrebbe sondato il terreno: l’idea dell’azzurro, inoltre, non è dispiaciuta affatto alla famiglia del ragazzo.

Con la probabile partenza in estate di Hirving Lozano, Spalletti e Giuntoli cercano un valido sostituto, capace di ereditare la fascia del Messico. Entro giovedì, dunque, Vigorelli ed il general manager della Roma, Tiago Pinto, si incontreranno. Il motivo? Fare il punto della situazione sul futuro di Nicolò Zaniolo. L’obiettivo del ragazzo è quello di restare a Roma, ma se non si trovasse la definitiva intesa la soluzione Napoli sarebbe decisamente gradita.