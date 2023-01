Calciomercato Napoli, accordo ad un passo: salti di gioia per i tifosi

Il Napoli, con De Laurentiis in testa, è intenzionato a lavorare per formalizzare rapidamente un accordo che appare soltanto una formalità

La sinfonia del Napoli è tornata a recitare il suo spartito ideale. In barba a quanti dopo la sconfitta con l’Inter già prevedevano un crollo verticale degli azzurri. Grande merito di questa miscellanea perfetta elaborata in ‘laboratorio’ è di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano ha sempre avuto il pregio di far giocare bene le sue squadre.

A Napoli ha trovato poi gli uomini giusti per comporre un mix esplosivo e la sontuosa vittoria contro la Juventus ne è la riprova. I partenopei continuano a viaggiare spediti in campionato. E ora si impongono anche alcune domande in merito al tecnico. Il suo contratto scadrà infatti al termine di questa stagione. Aurelio De Laurentiis lavorerà per rinnovarlo. Su questo tema ha fatto il punto della situazione l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’.

Napoli, rinnovo Spalletti: Aurelio De Laurentiis è pronto a mettersi a lavoro per trattenere l’allenatore fino al 2025

La scadenza naturale del contratto di Luciano Spalletti è fissata a giugno di quest’anno. In esso è presente un’opzione di rinnovo unilaterale in favore del Napoli, tuttavia, come spiega ‘La Gazzetta dello Sport’ in edicola questa mattina il presidente Aurelio De Laurentiis si metterà all’opera per arrivare a celebrare ad aprile il prolungamento del matrimonio.

L’intenzione del club partenopeo è quella di trasformare l’opzione unilaterale inserita in questo momento nel contratto in un rinnovo consensuale. Una mossa che farà anche crescere l’ingaggio dell’allenatore di Certaldo.

Il suo attuale stipendio, scrive ancora la testata milanese, è di 2.5 milioni di euro, con un milione di bonus. Cifra destinata a salire. Il club di De Laurentiis vorrebbe rinnovare continuare a condividere il progetto almeno fino al 2025, assecondando eventualmente la preferenza del tecnico di ragionare un anno per volta. In questo caso, dunque, una formula di un anno con clausola unilaterale in favore della società per un’ulteriore stagione. Anche il ds Cristiano Giuntoli è in scadenza a giugno con una clausola di rinnovo per la prossima stagione.