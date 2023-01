Colpo di scena Napoli, si accende il mercato: Giuntoli è di nuovo scatenato

Napoli, occhio al colpo di scena sul mercato. Arriva l’indiscrezione che accende nuovamente il gennaio degli azzurri, il DS Giuntoli è di nuovo scatenato.

La vittoria per cinque a uno contro la Juventus è stata una vera e propria manna per il campionato del Napoli, che adesso guarda con fiducia alla seconda parte di stagione. Sabato bisognerà andare sul difficile campo della Salernitana, ferita dall’8-2 rimediato oggi contro l’Atalanta e volenterosa di riscattarsi nel derby contro gli azzurri. Per questo Luciano Spalletti ha richiamato già i suoi alla massima attenzione dopo il trionfo di venerdì, consapevole che nel mentre ci sarà anche la gara di Coppa Italia contro la Cremonese del neo-tecnico Ballardini.

Risultati e corsa Scudetto a parte, il NapoliOcchio Napoli, esonero dopo l’umiliazione: a breve l’ufficialità? continua a correre anche all’esterno del rettangolo di gioco. Sul mercato, il DS Cristiano Giuntoli si sta dando un gran da fare. L’arrivo di Bereszynski nello scambio con Zanoli è stato il primo tassello di questa sessione invernale, dove il direttore sportivo azzurro sta limando ulteriormente una rosa di per sé già vasta e completa. Eppure, c’è sempre spazio ai miglioramenti, anche nei reparti meno sospetti e tra le seconde linee delle rotazioni di mister Luciano Spalletti. Per questo il mercato dei partenopei è tornato ad accendersi in questa seconda metà di gennaio.

Napoli, torna ad accendersi il mercato: Giuntoli lavora per l’ennesimo scambio, c’è l’indiscrezione

Attenzione, dunque, a quello che può accadere tra i pali del Napoli. Alle spalle di Alex Meret, Salvatore Sirigu potrebbe dire addio agli azzurri, volenteroso di ritrovare un po’ di spazio altrove. Per questo gli azzurri sarebbero tornati a lavorare sul mercato, dopo che il napoletano Contini si è accasato in prestito dalla Sampdoria alla Reggina.

Secondo quanto riportato dal giornalista Ciro Venerato a ‘RaiNews24’, Giuntoli continua a tessere le trame per lo scambio con la Fiorentina tra Sirigu e Gollini. “Per il portiere della Viola, la maglia del Napoli sarebbe un sogno – spiega l’esperto di mercato – Mentre per l’ex Genoa e Torino potrebbe esserci più spazio alle spalle di Terracciano. La trattativa procede bene”, conclude il noto giornalista. Sarà l’ex Atalanta il prossimo jolly del DS azzurro?