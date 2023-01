Occhio Napoli, esonero dopo l’umiliazione: a breve l’ufficialità?

La pesante disfatta in campo sta facendo riflettere la società: nelle prossime ore si potrebbe arrivare all’esonero.

Il Napoli vince e convince contro la Juventus. Gli uomini di Spalletti sono stati autori di una grandissima prestazione. Quasi mai in difficoltà, se si eccettua un piccolo momento a fine primo tempo, gli azzurri hanno condotto in porto un netto 5-1. Dall’altro lato la Juventus di Massimiliano Allegri esce con le ossa rotte dalla trasferta del Diego Armando Maradona.

La Juventus però non è la squadra che ha fatto peggio in questa giornata di campionato. A subire una sconfitta peggiore dei bianconeri è stata la Salernitana che, in trasferta a Bergamo, è stata battuta per 8-2 dai padroni di casa dell’Atalanta. Un match senza storia e senza appello per i campani che, oltretutto, settimana prossima saranno impegnati nel derby proprio contro il Napoli.

L’undici granata questa sera non è mai stato realmente in partita, in un match che, a fine primo tempo, già recitava un impietoso 5-1. Nella ripresa poi l’Atalanta ha continuato a giocare ad alti ritmi, riuscendo a segnarne addirittura 8. Da parte granata invece solo due magre reti che non sono altro che una misera consolazione per una partita che si è trasformata in un vero e proprio disastro.

Salernitana, Nicola rischia il posto: con il Napoli con un nuovo tecnico?

La sconfitta contro l’Atalanta potrebbe costare caro al tecnico Davide Nicola. Stando a quanto riportano i colleghi di Sky Sport, Nicola avrebbe davvero le ore contate. Contro il Napoli, nel prossimo match di campionato, potrebbe quindi non esserci più lui sulla panchina granata, ma un nuovo tecnico che potrebbe essere annunciato nei prossimi giorni.

La dirigenza della Salernitana era presente al Gewiss Stadium stasera e sarebbe rimasta colpita molto in negativo da quanto visto in campo. In caso di un sempre più probabile esonero, si starebbe pensando a Roberto D’Aversa come sostituto. L’ex allenatore del Parma, che già ha allenato alcuni granata come Sepe e Candreva, è la scelte numero uno. Occhio però anche a Di Francesco pronto a ritornare nel giro dopo alcune esperienze poco felici negli ultimi anni.