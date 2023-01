Il Napoli deride la Juventus usando i Simpson: il video diventa virale

L’account Tik Tok del Napoli ha usato una popolare scena dei Simpson come sfottò dopo la vittoria contro la Juventus.

Venerdì sera è stata una giornata decisamente perfetta per i tifosi del Napoli. Non solo sono arrivati tre punti, ma sono arrivati a scapito dei rivali di sempre della Juventus. Il tutto accompagnato da una sontuosa prestazione. Il Napoli vince e convince e, come ciliegina finale sulla torta, c’è anche il discorso riguardante la classifica.

Con la vittoria sui bianconeri il Napoli si porta a +10. Gli azzurri ricacciano indietro i tentativi di rimonta della Juventus in un match che, se fosse andato in maniera diversa, avrebbe consentito ai bianconeri di portarsi a -4. Nel turno di campionato è poi arrivata un’altra gioia per il Napoli, visto che il Milan si è fermato a Lecce. I rossoneri infatti non sono andati oltre un pareggio per 2-2 al Via del Mare e hanno perso due punti nei confronti dei partenopei in classifica.

Comprensibilissima quindi la gioia dell’ambiente Napoli che l’ha esternata anche attraverso i social, non rinunciando ad una punzecchiatura nei confronti della Juventus. L’account Tik Tok degli azzurri ci ha abituato negli ultimi mesi ad uno stile molti irriverente e sempre sul pezzo. I social media manager del Napoli riescono quasi sempre a centrare il trend a a riprendere iconici riferimenti alla cultura pop. Anche in questo caso è stato così.

Napoli, vittoria sulla Juventus e sfottò a tema Simpson

Stavolta gli admin dell’account Tik Tok del Napoli hanno scomodato persino i Simpson. Il video postato mostra le reti del 4-1 e del 5-1 segnate rispettivamente da Osimhen e Elmas. Subito dopo c’è uno stacco e la celebre scena dei Simpson in cui un ragazzino dice “Stop stop, he’s already dead”.

La scena, che negli ultimi anni è diventata un popolarissimo meme su internet, fa riferimento ad uno sketch in cui il protagonista del cartone Homer Simpson, che in quella si traveste da Krusty il Clown, prende a pugni un altro attore durante un’inaugurazione di un ristorante davanti a diversi ragazzini, uno dei quali esprime l’ormai iconica frase. Da allora la scena diventata un meme molto usato in ambito sportivo quando una squadra vince in maniera ampia contro un’altra.