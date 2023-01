Napoli-Juve, Bremer umiliato: il record che imbarazza i bianconeri

Napoli-Juve, attenzione all’incredibile dato che ‘mortifica’ calcisticamente il brasiliano Bremer. Il record è tutt’altro che positivo, quasi imbarazza i bianconeri.

La serata del Maradona è stato un vero e proprio incubo per la Juventus, che contro il Napoli è crollata miseramente per 5-1. Un risultato che ha messo in mostra tutta la differenza di livello che c’è in questo momento tra gli azzurri e i bianconeri. E che soprattutto ha messo sotto la lente di ingrandimento la criticità strutturali dell’undici di Massimiliano Allegri, apparso in grandissima difficoltà tra le mura dell’impianto di Fuorigrotta.

E dopo otto vittorie consecutive senza subire gol, la difesa della Juventus è stata vittima di un vero e proprio incubo. Incubo rappresentato dalla coppia Kvaratskhelia-Osimhen, che ha letteralmente terrorizzato la retroguardia bianconera. In particolare, il bomber nigeriano è stato dominante nel duello contro il brasiliano Bremer, con il difensore della Vecchia Signora apparso tra i peggiori in campo nella serata di Fuorigrotta. E il dato venuto fuori dopo la pesante sconfitta con il Napoli, non è certo una medaglia da porre al collo per la storia del club sabaudo.

Napoli, occhio al dato imbarazzante di Bremer: il record è umiliante anche per la Juventus, il motivo

Dato che è una macchia pesantissima per la carriera dell’ex stopper del Torino: la sua prestazione contro il Napoli è stata giudicata con un imbarazzante tre in pagella da Fantacalcio.it. Un qualcosa che imbarazza anche la Juventus, visto che non si tratta di una prima volta per il povero Bremer. Il difensore carioca è stato artefice di una performance davvero disastrosa venerdì sera, con Osimhen che non gliel’ha mai fatta vedere nello scontro diretto.

Soprattutto, uno degli errori dell’ex granata ha portato al gol Kvaratskhelia, prima di tracollare poi definitivamente nel secondo tempo. Adesso Allegri è chiamato ad interrogarsi sulla tenuta del proprio reparto e dei propri uomini migliori. Soprattutto in vista del prossimo turno, quando la sua Juventus dovrà ospitare l’Atalanta fresca vincitrice per 8-2 contro la Salernitana quest’oggi.