Caos in casa Juve: Allegri è in guai seri dopo il Napoli

Il Napoli ha creato uno squarcio nella Juventus di Allegri: la sconfitta del Maradona potrebbe originare un clamoroso colpo di scena

La sconfitta del Maradona ha interrotto la striscia positiva e l’imbattibilità della Juventus di Max Allegri. La rimonta dei bianconeri alle posizioni di vertici si è interrotta. Un passo falso a Napoli era comunque qualcosa che poteva rientrare anche nella logiche delle cose di una squadra che ad ogni modo, al di là dei successi ottenuti, non ha mai pienamente convinto.

Ciò che più di ogni altra cosa ha colpito però nella sfida del Maradona è come la Juventus sia naufragata al cospetto dell’orchestra di Luciano Spalletti (il Napoli lavora per rinnovare il contratto del tecnico di Certaldo). I bianconeri, infatti, hanno dato l’impressione di essere in balia di Osimhen e compagni per lunghi tratti della partita. Il 5-1 maturato è un risultato pesante che non ha lasciato indifferente la proprietà, come raccontato da ‘La Gazzetta dello Sport’.

Juventus, club su tutte le furie per il pesante tonfo di Napoli: Allegri a rischio, Conte e Zidane nomi per il futuro

La Juventus chiuderà la giornata in zona Champions League. A conti fatti, i bianconeri hanno perso soltanto un punto sul Milan e sono stati riagganciati dall’Inter di Simone Inzaghi. Il match del Maradona tuttavia era un’occasione importante per dimostrare di avere le carte in regola per accomodarsi al tavolo dello scudetto. E la formazione di Max Allegri ha toppato in maniera clamorosa.

I bianconeri sono apparsi eccessivamente fragili per lunghi tratti della gara. Il Napoli ha colpito cinque volte e da un certo punto in poi ha dato l’impressione di potersi presentare davanti a Szczesny al termine di ogni trama di gioco. Per questo motivo, come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, il club ha manifestato la sua ira per quanto avvenuto.

La posizione di Massimiliano Allegri torna a traballare. Il tecnico livornese, secondo la ‘rosea’, sarebbe in forte discussione. Per il futuro della panchina juventina tornano quindi a farsi due nomi. Due figure con un passato importante nella società torinese, Antonio Conte e Zinedine Zidane. Il primo in questo momento è al Tottenham, il secondo è libero.