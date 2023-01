“Amareggiati…”: rabbia Napoli, lo sfogo improvviso è un vero colpo di scena

Il Napoli deve fare i conti con i prossimi impegni e anche con lo sfogo improvviso delle ultime ore. Attenzione al comunicato ufficiale, la rabbia è palpabile.

La vittoria contro la Juventus è stato un vero e proprio schiaffo al campionato. Non solo per la lotta Scudetto, ma anche e soprattutto per le speranze che le altre continuavano ancora a covare. E invece, il Napoli non ha impiegato molto nel dissiparle. E il 5-1 rifilato alla formazione allenata e guidata da Massimiliano Allegri ha dimostrato un’ampia differenza di livello tra il gioco espresso dagli azzurri e quello delle avversarie.

Adesso, nel mirino degli azzurri ci sarà la difficile trasferta di Salerno. Contro i granata, il Napoli dovrà continuare a dimostrare la propria forza, consapevole che dinanzi si troverà un avversario agguerrito e determinato. Non solo per la storicità in sé del derby tra Salernitana e azzurri, ma anche e soprattutto per la voglia dei primi di riscattare la brutta e pesante sconfitta di Bergamo. Tutti fattori che preoccupano in qualche modo la formazione azzurra, che dovrà fare a meno pure dei propri tifosi in occasione delle prossime trasferte.

Napoli, attenzione allo sfogo dei tifosi dopo il divieto di trasferta: l’ufficialità è davvero durissima

Divieto di trasferta reso ufficiale nella giornata di ieri dal Ministero degli Interni. La stangata ha colpito sia i supporters del Napoli che quelli della Roma, privando entrambe le società dell’appoggio dei propri colori nel settore ospiti per i prossimi due mesi. Un provvedimento che è stato esteso anche agli altri settori degli stadi ‘ospiti’, colpendo in particolare tutti i residenti in Campania e non. E di qui, lo sfogo dei tifosi azzurri non ha tardato ad arrivare.

“Siamo amareggiati e sconcertati per questa decisione – così il Club Napoli Bergamo Azzurra commenta attraverso un lungo comunicato ufficiale – Tutti i Club Napoli d’Italia e specialmente quelli del Nord cosa c’entrano con queste restrizioni che devono subire con la chiusura dei settori ospiti per due mesi?”. Parole amare, che però non restituiranno al Napoli il supporto necessario per le prossime 4 trasferte di campionato.