“Fuori dalla portata”: Napoli, la batosta è dura da digerire

La batosta è dura da digerire e il Napoli osserva con attenzione una situazione insperata all’inizio del campionato

Il 5-1 del Napoli sulla Juventus resterà per anni scolpito nella mente dei tifosi di entrambe le squadre. La squadra di Luciano Spalletti è, al momento, a +9 sul Milan che è al secondo posto e ha portato a casa il pareggio contro il Lecce al Via del Mare. Mancano venti partite alla fine del campionato e il divario che ha accumulato il Napoli sulle altre è molto ampio, tanto che è difficile pensare che possa sprecarlo senza portare lo scudetto a casa. Ma tutto è possibile, perché manca ancora più di un girone intero.

E in più, quando inizieranno di nuovo le coppe europee, le big faranno ancora più fatica e dovranno gestire le forze. Il Napoli ha un sorteggio interessante in Champions League, contro l’Eintracht Francoforte, che permetterebbe agli azzurri di approdare ai quarti per la prima volta nella storia. Intanto, il giornalista Franco Ordine ha espresso la sua opinione sulla lotta scudetto, che vede Milan, Juventus e Inter rincorrere il Napoli.

Napoli, il parere di Ordine sulla lotta scudetto

Franco Ordine, giornalista, ha parlato ai microfoni di Tutti Convocati in onda su Radio 24: “Lo scudetto è fuori dalla portata per Milan, Juventus e Inter. Per gli altri tre posti, quelli della qualificazione in Champions League, c’è una bella lotta. Mercoledì in Arabia Saudita sarà un derby molto importante. A me ricorda molto la vigilia della semifinale di Champions del 2003”. Un paragone probabilmente esagerato, visto che in quelle due occasioni si decideva chi dovesse entrare in finale per laurearsi successivamente campione d’Europa a Old Trafford. Un destino che toccò al Milan.

Ma il giornalista ha fatto un punto interessante, invece, sullo scudetto. Il distacco dal Napoli è molto ampio, i punti sono 9 di distanza dal Milan e 10 da Juventus e Inter. Le sconfitte per le ultime due iniziano a essere tante, e anche i punti persi in modo grottesco dai rossoneri. Mercoledì, inoltre, un’altra partita che porterà via energie fisiche e nervose a Milan e Inter, la Supercoppa.