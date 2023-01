Calciomercato Napoli, cambia tutto: va in campo nel derby con la Salernitana?

Salernitana-Napoli potrebbe presentare delle interessanti novità di formazione, grazie anche alle operazioni di calciomercato in via di definizione.

Mentre Diego Demme sembra dipanare i dubbi sul suo addio al Napoli con foto social che lo vedono a passeggio nei luoghi iconici della città, la Salernitana è un cantiere aperto. Il direttore sportivo Morgan De Sanctis si sta attivando su tutti i fronti per mettere delle toppe laddove la squadra più ha necessità. D’altro canto, quello di gennaio è notoriamente definito come il calciomercato di “riparazione” e in effetti i granata ne hanno bisogno, soprattutto in fase difensiva.

Senza l’apporto dell’ultimo arrivato, Guillermo Ochoa, il reparto arretrato avrebbe subito un maggior numero di reti, vanificando in parte i punti ottenuti durante il girone d’andata. Nelle ultime settimane i risultati sono stati parecchio incerti ma la dirigenza non vuole saperne di spostare la dimora nella parte destra della classifica/in zona retrocessione.

Al momento il futuro del tecnico Davide Nicola, dopo qualche ripensamento e dubbio, è solido sulla panchina della Salernitana mentre il posto di vari calciatori non è così intoccabile. I nuovi arrivi potrebbero scombussolare gli equilibri esistenti.

Salernitana, rinforzi in difesa prima del derby: arriva Reabciuk

Secondo le ultime informazioni riportate da ‘SKY’, la Salernitana ha dovuto rinunciare al tesseramento di Jaouen Hadjam del Paris FC a causa di diversi ostacoli. Il difensore, infatti, sarebbe a un passo dal Nantes, spostandosi così di squadra e non di campionato. La società ha cercato di rompere gli indugi dopo l’infortunio del laterale Quentin Merlin e ci sarebbe riuscita. L’accordo col Paris FC sarebbe sulla base di 300mila euro con il 20% della rivendita in favore del club attuale di appartenenza. Il calciatore dal canto suo firmerebbe fino al 30 giugno 2028.

Morgan De Sanctis allora ha adocchiato Oleg Reabciuk, terzino sinistro moldavo in forza all’Olympiacos, il quale piace anche al Bologna di Saputo e allo Strasburgo. Il classe ’99 è un esterno duttile perché può posizionarsi sulla corsia sinistra sia in alto che in basso. Alla Salernitana sarebbe stato in realtà proposto e nei prossimi giorni, in vista del derby contro il Napoli, potrebbe avvenire la svolta.