Beffa per i tifosi del Napoli: interviene anche il Comune

In casa Napoli non tengono banco solo le vittorie. Tante polemiche per quello che è successo ufficialmente nella giornata di ieri.

La stagione 2022/2023 del Napoli di Luciano Spalletti è stata superiore a ogni aspettativa. Il club azzurro sta volando sia in Italia che in Europa e il 5 a 1 di venerdi sera contro la Juventus ha dato importanti certezze. Questo può essere l’anno giusto per lo scudetto e scaramanzia partenopea a parte gli azzurri comandano la classifica con nove punti sul Milan e dieci su Juventus e Inter.

Nella giornata di ieri è arrivata però anche una brutta notizia per i tifosi partenopei. Il club azzurro, proprio in un’annata che potrebbe essere cosi importante, dovrà fare a meno dei suoi tifosi in trasferta per i prossimi due mesi. Non solo quelli con residenza campana, ma tutti i tifosi del settore ospiti. Una decisione che ha spiazzato tutti e che il Governo ha preso dopo i problemi avvenuti lo scorso 8 Gennaio con gli scontri tra gli ultras di Napoli e Roma.

Ovviamente gli stessi provvedimenti sono stati presi contro i tifosi della Roma e questa decisione ha causato tante reazioni. Il Consigliere comunale Luigi Musto ha rilasciato importanti dichiarazioni su questa decisione, esprimendo la propria rabbia per quella che lui (cosi come tanti) considera una vera e propria ingiustizia.

Napoli, le parole del consigliere Musto sul divieto ai tifosi

Il Consigliere comunale ha commentato: “Ho condannato fin da subito prima da istituzione e poi da tifoso quello che è successo nello scontro tra tifoserie sull’autostrada A1. Mi sento di ribadire però ancora una volta la mia indignazione per una misura che trovo ingiusta. Il mondo del calcio e le istituzioni devono interrogarsi se stanno facendo tutto il possibile per fermare e arginare fenomeni che partono in primis dagli stadi”.

Musto ha poi proseguito: “Non si vuole porre freno a forme di discriminazione territoriale e tra le altre cose mi chiedo perchè devono essere i tifosi per bene a pagarne le conseguenze”. Parole importanti e che trovano tanti appoggi dal mondo social con Musto che conclude: “Punire tutti per punire qualcuno è un teorema che non regge davanti a fatti del genere. Chi danneggia la collettività va individuato ed isolato. Va presa una posizione dura come hanno fatto in Inghilterra ed in altri campionati europei”, una chiosa dura e netta da parte del Consigliere comunale.