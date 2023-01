😱 Salernitana-Napoli, spunta la mossa a sorpresa: tifosi increduli

L’attesa per il derby con la Salernitana cresce di ora in ora tra i tifosi del Napoli: all’Arechi si prevede una mossa particolare

L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha adottato la mano pesante dopo gli episodi che si sono verificati domenica scorsa in provincia di Arezzo e che hanno coinvolto i tifosi di Napoli e Roma presenti nell’area di servizio di Badia al Pino sull’autostrada A1 diventata cornice di scontri e disordini.

La decisione di chiudere i settori ospiti degli impianti in cui giocheranno entrambe le squadre nei prossimi due mesi chiaramente ha comportato la contrarietà di chi riteneva più giusta una punizione soltanto nei confronti degli autori di quanto accaduto. Il ‘Corriere dello Sport’, intatto, ha già sollevato un primo caso riguardo ai possibili ‘contraccolpi’.

Salernitana-Napoli, tifosi azzurri della provincia di Salerno: la Questura ha già individuato le contromosse

Il ‘Corriere dello Sport’ ha sollevato alcune perplessità in merito al prossimo match. Nella sfida di domenica prossima allo stadio Arechi, infatti, bisognerà tenere in considerazione tutti quei tifosi del Napoli presenti nella provincia di Salerno e che nella gara in programma tra sette giorni si recheranno allo stadio per tifare la propria squadra. Una criticità emersa in seguito alla decisione di chiudere il settore ospiti.

Domani alle 11 scatterà la vendita libera dei biglietti per i soli residenti a Salerno e provincia. Tuttavia, spiega il quotidiano romano, in provincia di Salerno – e in modo particolare nell’area nord dell’agro nocerino-sarnese e Cava de’ Tirreni – ci sono tanti tifosi del Napoli. Pertanto non è da escludere che un numero importante di persone acquisti in questo caso regolarmente il tagliando per la sfida ma che si presenti all’Arechi per tifare Napoli.

Proprio a questo proposito però è già stata individuata una contromossa da parte della Questura. L’intenzione – spiega ancora il ‘Corriere dello Sport’ – è quella di prevedere due zone cuscinetto. Una presente in Tribuna e l’altra nei Distinti, lato Curva Nord. Due porzioni in cui far confluire eventualmente tutti coloro che verranno individuati come tifosi del Napoli già prima o durante il match. Soluzione già prevista in occasione della sfida con il Milan.