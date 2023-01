“Neanche Maradona…”: Napoli, è tutto vero. La notizia è una manna

Il Napoli di Luciano Spalletti continua a macinare record. Quello che sta facendo la formazione partenopea è davvero incredibile.

I numeri del Napoli di Luciano Spalletti in questa prima parte di stagione sono stati letteralmente devastanti. Il club azzurro ha ottenuto grandi risultati, anche molto oltre alle aspettative, e sta guidando la squadra sia in Italia che in Europa. L’ultimo turno di campionato (ancora deve finire) ha sancito un ulteriore solco e gli azzurri sembrano avere lo scudetto nelle proprie mani.

Nessuno l’avrebbe detto a inizio stagione, soprattutto dopo gli addii di calciatori fondamentali come Koulibaly, Fabian Ruiz, Lorenzo Insigne e Dries Mertens, eppure gli azzurri sono in testa al campionato. Un grande attacco, una grande difesa e numeri che hanno spiazzato tutti gli addetti ai lavori. In tanti consideravano la formazione azzurra indebolita, addirittura fuori dalla lotta Champions, ma la capolista ha ribaltato tutti i pronostici.

Il club azzurro ha battuto la Juventus nello scontro diretto dell’ultima giornata di Serie A. Una vittoria netta, un 5 a 1 destinato a restare nella storia della squadra. Il successo al Maradona è solo l’ultima grande notizia, ma ci sono diverse buone notizie in arrivo per il club azzurro. Spalletti ha creato un gruppo solido e dinamico e il Napoli è già ufficialmente campione d’Inverno.

Napoli, dati record per Spalletti

L’edizione odierna di Repubblica analizza il grande distacco tra la capolista e tutte le sue rivali. Dopo diciotto turni gli azzurri hanno nove punti di vantaggio sul Milan e dieci su Inter e Juve, numeri a dir poco fenomenali e che non erano mai accaduti. Il quotidiano sottolinea che il club azzurro sta realizzando qualcosa di incredibile.

Neanche Diego Armando Maradona, nell’epoca dei due scudetti del club partenopeo, aveva mai accumulato un vantaggio del genere e questi numeri parlano chiaro. Il divario creato dagli azzurri è netto e Luciano Spalletti può sorridere con un vantaggio molto importante su tutte le sue rivali. Ora toccherà alle altre rincorrere, ma la situazione si preannuncia tutt’altro che facile.