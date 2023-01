Calciomercato Napoli, Giuntoli e Spalletti hanno deciso: a breve sarà ufficiale

Il Napoli entra nella settimana del derby con la Salernitana con una notizia bomba sul mercato. Arriva la decisione di Giuntoli e Spalletti, a breve sarà ufficiale.

Settimana di fuoco alle porte per il Napoli, che domani sarà già in campo al Maradona per la difficile gara di Coppa Italia con la Cremonese. E neanche il tempo di godersi il 5-1 rifilato alla Juventus, che gli azzurri allenati e guidati da Luciano Spalletti dovranno già badare ai prossimi impegni. Soprattutto in campionato, quando sabato bisognerà giocare sul difficile terreno dell’Arechi, contro una Salernitana agguerrita e fresca di nuovo allenatore.

Questa, però, non sarà una settimana decisiva soltanto per il cammino stagionale del club napoletano. Bensì, lo sarà anche per quanto riguarda le mosse di mercato del DS azzurro. Cristiano Giuntoli è al lavoro per puntellare la rosa, sia in questa finestra di gennaio che in vista della prossima di giugno. Da sciogliere resta ancora il nodo portiere, dove il futuro in azzurro di Sirigu è tutt’altro che sicuro. E con lo stesso direttore sportivo del Napoli alla ricerca di una possibile soluzione last-minute e low-cost, in questo finale di mese.

Napoli, attenzione alla rivelazione dell’agente: c’è la decisione di Giuntoli, a breve sarà ufficiale?

Quello di Sirigu, però, non è l’unico nodo a breve termine da sciogliere. Resta anche quello relativo al futuro di Diego Demme, ormai scivolato in basso nelle rotazioni di Luciano Spalletti. L’italo-tedesco potrebbe dire addio al Napoli, seppur le parole del suo agente smentiscano queste ipotesi. “In questo momento è felice, non ci sono diverbi con il tecnico o il gruppo – assicura Marco Busiello ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’ – Gli azzurri lo hanno confermato, vogliono tenerlo e non hanno alcuna intenzione di lasciarlo andar via a titolo definitivo o temporaneo”.

Insomma, l’agente di Demme è chiarissimo sul futuro del proprio assistito, chiudendo anche ad altre pretendenti sul mercato: “Al momento non c’è nulla di concreto, se non tante voci che girano. Noi restiamo tranquilli dove siamo”, ha concluso. E a poche settimane dalla chiusura di questo mercato invernale, la domanda sorge spontanea: a breve sarà ‘ufficiale’ la permanenza in azzurro dell’ex Lipsia?