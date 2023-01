Napoli, salti di gioia per Spalletti: la notizia è una manna

Il Napoli, alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro la Cremonese, ha ricevuto una notizia che fa esultare il tecnico Spalletti.

La vittoria ottenuta ai danni della Juventus è già alle spalle. Il Napoli, nella giornata odierna, tornerà a lavorare al fine di preparare al meglio la sfida contro la Cremonese, in programma martedì e valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Un test importante per Luciano Spalletti, intenzionato ad andare il più avanti possibile nella competizione e vincere il trofeo.

La formazione titolare, con tutta probabilità, sarà molto differente rispetto a quella impiegata nell’ultimo turno di campionato. Il mister, infatti, dispone di una rosa lunga ed approfitterà della partita per fare un po’ di turnover.A destra riposo in vista per il capitano Giovanni Di Lorenzo, fin qui sempre utilizzato. Al suo posto, spazio al neo arrivato Bartosz Bereszyński.

A difendere la porta ci penserà Salvatore Sirigu, finito di recente nel mirino del Cagliari. In avanti, invece, ci sarà Giovanni Simeone. L’argentino verrà sostenuto ai lati da Giacomo Raspadori ed Hirving Lozano, promosso titolare dopo l’infortunio subito da Matteo Politano venerdì sera. L’esterno, nelle scorse ore, è stato sottoposto ad una serie di esami strumentali che hanno consentito allo staff medico di fare un nuovo punto della situazione e individuare la data del suo rientro.

Napoli, le condizioni Politano

L’ex Sassuolo, come noto, era stato costretto ad uscire nell’intervallo a causa di un problema al polpaccio destro. Le preoccupazioni iniziali, però, sono svanite. Le condizioni dell’ala destra, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, sono infatti progressivamente migliorate. Nelle prossime ore andrà in scena un apposito provino. Intanto, però, crescono le possibilità di rivederlo almeno in panchina.

Un’ottima notizia per Luciano Spalletti. Il quale, nelle ore ancora a disposizione, sarà chiamato a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. L’obiettivo, come detto, è quello di battere anche i grigiorossi (separatisi dal tecnico Massimiliano Alvini). Poi, sarà tempo di pensare alla trasferta sul campo della Salernitana. Tanti impegni, tutti da vincere per mantenere vivo il sogno di portare in città quanti più trofei possibili. Il Napoli, dopo aver schiantato la Sampdoria e la Juventus, non ha alcuna intenzione di fermarsi.