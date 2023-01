Calciomercato Napoli, il cambio squadra è scontato: vuole andare via

Il calciomercato del Napoli potrebbe arricchirsi nelle prossime ore di un’altra operazione: l’attaccante è destinato a cambiare maglia

Per il Napoli potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore un’operazione in uscita. La società partenopea, infatti, cerca una nuova sistemazione ad uno dei suoi migliori prospetti del settore giovanile. Il trasferimento del calciatore potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore.

Si profila un’altra operazione con un club di Serie B per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che nelle scorse ore ha richiamato Nikita Contini dalla Sampdoria prima di girarlo alla Reggina di Filippo Inzaghi con cui è rimasto in panchina nella partita persa di sabato pomeriggio contro la Spal di Daniele De Rossi.

Calciomercato Napoli, Giuseppe Ambrosino in uscita dal Como: su di lui c’è il Cittadella

L’attaccante classe 2003 Giuseppe Ambrosino Di Bruttipilo è vicino a lasciare il Como dopo sei mesi. Il giovane calciatore di proprietà del Napoli, giunto sulla riva del lago in estate dopo l’ottimo percorso compiuto nel campionato Primavera, ha trovato poco spazio con la casacca lariana.

La formazione lombarda, peraltro, come annunciata da ‘gianlucadimarzio.com’ nella giornata di oggi annuncerà l’ingaggio di Lucas Da Cunha a titolo definitivo. L’attaccante esterno classe 2001 francese proverà l’esperienza italiana dopo il suo percorso nel corso francese con le maglie di Rennes, Lausanne-Sport, Clermont e, appunto, Nizza. Il calciatore non è mai sceso in campo con la squadra di Didier Digard.

A questo punto, dunque, si apre la porta d’uscita per il ragazzo di Procida, sotto contratto con il Napoli fino al 2026. L’attaccante, che con il Como ha giocato appena quattro partite segnando una sola rete in un totale di minuti inferiori al centinaio, come riferisce ancora ‘gianlucadimarzio.com’, potrebbe rientrare alla base per dare una mano alla Primavera di Nicolò Frustalupi oppure trasferirsi al Cittadella. Il suo entourage, infatti, in queste ore sta parlando con il club veneto. I granata non stanno vivendo una stagione esaltante come le ultime. Anzi, in questo momento occupano la diciassettesima posizione. Prima della fine del calciomercato si troverà una soluzione, che comunque potrebbe prodursi rapidamente.