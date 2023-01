Napoli, Osimhen parcheggia i top club: la richiesta ha dell’incredibile

Victor Osimhen è il centravanti del Napoli e attuale capocannoniere della Serie A: e ha deciso di ‘parcheggiare’ i top club

Il Napoli giocherà domani la partita di Coppa Italia contro la Cremonese, gli ottavi di finale, con Spalletti che vuole assolutamente superare il turno. Sa bene, però, che dovrà affidarsi ad altri giocatori per tenere alta la tensione e quindi ci sarà un po’ di riposo per quelli che hanno stravinto contro la Juventus. E’ il caso di Victor Osimhen, che ha segnato una doppietta venerdì scorso e che è finito anche nel mirino di una gran quantità di top club. In particolare, è dalla Premier League che cercano di tentare l’attaccante nigeriano in ogni modo possibile.

Sono diversi i club della Premier che vogliono acquistare Osimhen: si parte con il Manchester United, che lo ha cercato anche l’estate scorsa, fino ad arrivare all’Arsenal. I Gunners sono primi in classifica senza Gabriel Jesus infortunato e cercano un centravanti in modo tale da avere un’alternativa di gioco in più. E poi c’è il Newcastle, autore di un campionato fin qui strepitoso, che vuole un centravanti per massimizzare gli attacchi visto che ha la miglior difesa d’Inghilterra.

Napoli, tutti pazzi per Osimhen: il prezzo di De Laurentiis

Secondo quanto riferito da Il Mattino, però, Victor Osimhen ha deciso di parcheggiare ogni tipo di top club che lo segue almeno fino alla fine di questa stagione. Il suo obiettivo è concludere la stagione con il Napoli e conquistare lo scudetto. Aurelio De Laurentiis, per cederlo, vuole almeno 150 milioni di euro. Una cifra a cui Manchester United e Newcastle possono arrivare con facilità, un po’ meno l’Arsenal che sta dimostrando di avere un progetto più improntato verso la massimizzazione della qualità attraverso investimenti più mirati.

Alla fine del campionato mancano ancora venti partite, ma Osimhen ha le idee chiare. Vuole entrare nella storia del Napoli, magari anche da capocannoniere della Serie A, e consacrarsi definitivamente in Europa. Dopo due anni di critiche su tutti i fronti, è giunto il momento di raccogliere i frutti del duro lavoro.