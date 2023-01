Napoli, Giuntoli non parteciperà ad aste: il colpo sfuma

Il Napoli ha messo nel mirino il prossimo obiettivo ma il colpo, con tutta probabilità, non verrà portato a termine.

Il Napoli pensa già alla sessione estiva del mercato. La rosa allestita negli scorsi mesi si è dimostrata competitiva ai livelli più alti e di non necessitare di ulteriori innesti. Bartosz Bereszynski è stato preso per allungare ulteriormente le rotazioni ed al momento non sono previsti ulteriori colpi in entrata. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, in ogni caso, non ha alcuna intenzione di restare fermo.

L’obiettivo del club è quello di sfruttare le settimane a disposizione per gettare le basi delle trattative da cercare di concretizzare poi a giugno. La strategia alla base non cambierà. Si proverà, quindi, a regalare a Luciano Spalletti i migliori prospetti del calcio italiano ed intenzionale. Giovani talenti dal costo sostenibile e da far crescere, ma già pronti per esibirsi nei palcoscenici più prestigiosi.

Tanti i nomi finiti nel suo taccuino, come ad esempio Tommaso Baldanzi. Il classe 2003 è una delle principali rivelazioni della Serie A e fin qui ha già segnato 3 gol in 8 apparizioni. Qualità e quantità, sicurezza dei propri mezzi e nessun timore reverenziali. Tutte caratteristiche molto apprezzate dal manager azzurro. Il quale, in questi giorni, si è fatto avanti per un altro calciatore. La pista che porta verso la fumata bianca, però, è tutta in salita.

Napoli, sfuma il colpo voluto da Giuntoli

Parliamo di Azzadine Ounahi, reduce da un Mondiale giocato da protagonista con la maglia del Marocco. Il mediano dell’Angers piace tanto a Giuntoli che, in occasione di recente incontro, ha messo sul piatto un contratto quinquennale da 1.8 milioni netti. Una proposta gradita dal giocatore, che ha già dato il proprio assenso al trasferimento in Italia. Ora non resta altro che trovare l’intesa con il club transpalpino.

E qui le cose si complicano. Il Leeds infatti, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Mattino’, si è portato in pole position offrendo 25 milioni. Troppo per Giuntoli, non interessato a partecipare a pericolose aste al rialzo. L’operazione, stando così le cose, è finita in stand-by in attesa di una risposta dell’Angers. Ounahi la sua preferenza l’ha espressa, ma rischia di non bastare.